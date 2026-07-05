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EKSKLUZIVNO ZA VL

Pete Radovich: Gledati Hrvatsku u Americi, i to sa svojim sinovima, ostvarenje je sna

VL
Autor
Pete Radovich
05.07.2026.
u 08:00

Ljubav dijaspore prema Hrvatskoj potpuno je iskrena. Nije gluma i nije nešto što osjećamo samo kad igra reprezentacija

Svaki put kad igra hrvatska reprezentacija dogodi se nešto posebno. Tisuće ljudi koji su rođeni tisućama kilometara od Hrvatske odjednom osjete da pripadaju. Mnogima u Hrvatskoj mi smo jednostavno dijaspora, potomci onih koji su nekada otišli. Ali za nas Hrvatska nikada nije bila samo točka na karti ili obiteljska priča koja se prenosi s koljena na koljeno. Ona je dio našeg identiteta. Možda smo rođeni u New Yorku, Torontu, Chicagu ili Sydneyu, ali kada Luka Modrić i njegovi suigrači stanu na teren dok svira "Lijepa naša", više nema nikakve dvojbe tko smo. Mi smo Hrvati.

Ključne riječi
dijaspora hrvatska nogometna reprezentacija Pete Radovich

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