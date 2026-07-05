Pete Radovich: Gledati Hrvatsku u Americi, i to sa svojim sinovima, ostvarenje je sna

Svaki put kad igra hrvatska reprezentacija dogodi se nešto posebno. Tisuće ljudi koji su rođeni tisućama kilometara od Hrvatske odjednom osjete da pripadaju. Mnogima u Hrvatskoj mi smo jednostavno dijaspora, potomci onih koji su nekada otišli. Ali za nas Hrvatska nikada nije bila samo točka na karti ili obiteljska priča koja se prenosi s koljena na koljeno. Ona je dio našeg identiteta. Možda smo rođeni u New Yorku, Torontu, Chicagu ili Sydneyu, ali kada Luka Modrić i njegovi suigrači stanu na teren dok svira "Lijepa naša", više nema nikakve dvojbe tko smo. Mi smo Hrvati.