FOTO Pogledajte što maloljetnici masovno naručuju, Carina objavila fotografije: 'Preprodavaju ih vršnjacima'

Sektor za mobilne jedinice Ministarstva financija, Carinske uprave, proveo je operativnu akciju nadzora poštanskih pošiljaka koje iz država članica Europske unije pristižu u Hrvatsku, s ciljem suzbijanja nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda. Poseban naglasak bio je stavljen na jednokratne elektroničke cigarete, odnosno vape proizvode.

Tijekom nadzora otkriven je veći broj pošiljaka s vape proizvodima dalekoistočnog podrijetla koji su prethodno uvezeni u drugu članicu Europske unije, a zatim otpremani primateljima u Hrvatskoj protivno propisima koji uređuju unos i promet trošarinskih proizvoda. Carinska uprava poduzela je zakonom propisane mjere kako bi spriječila njihov nezakonit unos i daljnju distribuciju na hrvatskom tržištu.

FOTO Zapljena na Carini

U akciji je oduzeto ukupno 970 jednokratnih e-cigareta. Zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama izdano je sedam prekršajnih naloga s ukupnim novčanim kaznama od 4.350 eura, dok su protiv četiri osobe nadležnim općinskim sudovima, odjelima za mladež, podneseni optužni prijedlozi. Istodobno je obračunata trošarina u ukupnom iznosu od 5.915 eura.

Posebnu zabrinutost izazivaju rezultati akcije koji pokazuju da su znatan dio spornih pošiljaka naručivali maloljetnici i mlađi punoljetnici. Prema utvrđenim okolnostima, proizvodi nisu bili namijenjeni isključivo za osobnu uporabu, već i za daljnju distribuciju drugim maloljetnim osobama.

Takav način nabave i preprodaje, upozoravaju iz Carinske uprave, ukazuje na rastući trend neformalne prodaje vape proizvoda među djecom i mladima, izvan zakonom propisanih prodajnih kanala i bez ikakvog nadzora. Time se povećava dostupnost nikotinskih proizvoda maloljetnicima te stvara paralelni lanac distribucije koji izmiče redovitim tržišnim kontrolama.

Osim fiskalne štete za državu, ovakva distribucija nosi i ozbiljne zdravstvene rizike jer se često radi o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava, za koje nije moguće potvrditi zdravstvenu ispravnost niti usklađenost s važećim propisima.

Iz Carinske uprave poručuju kako će nastaviti provoditi ciljane operativne aktivnosti usmjerene na sprječavanje nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda. Ujedno pozivaju roditelje, odgojno-obrazovne ustanove i širu javnost na dodatnu pozornost zbog sve veće dostupnosti vape proizvoda među djecom i mladima.