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ALARM IZ CARINE

FOTO Pogledajte što maloljetnici masovno naručuju, Carina objavila fotografije: 'Preprodavaju ih vršnjacima'

Foto: Carinska uprava
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VL
Autor
Večernji.hr
06.07.2026.
u 17:54

Zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama izdano je sedam prekršajnih naloga s ukupnim novčanim kaznama od 4.350 eura, dok su protiv četiri osobe nadležnim općinskim sudovima, odjelima za mladež, podneseni optužni prijedlozi.

Sektor za mobilne jedinice Ministarstva financija, Carinske uprave, proveo je operativnu akciju nadzora poštanskih pošiljaka koje iz država članica Europske unije pristižu u Hrvatsku, s ciljem suzbijanja nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda. Poseban naglasak bio je stavljen na jednokratne elektroničke cigarete, odnosno vape proizvode.

Tijekom nadzora otkriven je veći broj pošiljaka s vape proizvodima dalekoistočnog podrijetla koji su prethodno uvezeni u drugu članicu Europske unije, a zatim otpremani primateljima u Hrvatskoj protivno propisima koji uređuju unos i promet trošarinskih proizvoda. Carinska uprava poduzela je zakonom propisane mjere kako bi spriječila njihov nezakonit unos i daljnju distribuciju na hrvatskom tržištu.

FOTO Zapljena na Carini
1/7

U akciji je oduzeto ukupno 970 jednokratnih e-cigareta. Zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama izdano je sedam prekršajnih naloga s ukupnim novčanim kaznama od 4.350 eura, dok su protiv četiri osobe nadležnim općinskim sudovima, odjelima za mladež, podneseni optužni prijedlozi. Istodobno je obračunata trošarina u ukupnom iznosu od 5.915 eura.

Posebnu zabrinutost izazivaju rezultati akcije koji pokazuju da su znatan dio spornih pošiljaka naručivali maloljetnici i mlađi punoljetnici. Prema utvrđenim okolnostima, proizvodi nisu bili namijenjeni isključivo za osobnu uporabu, već i za daljnju distribuciju drugim maloljetnim osobama.

Takav način nabave i preprodaje, upozoravaju iz Carinske uprave, ukazuje na rastući trend neformalne prodaje vape proizvoda među djecom i mladima, izvan zakonom propisanih prodajnih kanala i bez ikakvog nadzora. Time se povećava dostupnost nikotinskih proizvoda maloljetnicima te stvara paralelni lanac distribucije koji izmiče redovitim tržišnim kontrolama.

Osim fiskalne štete za državu, ovakva distribucija nosi i ozbiljne zdravstvene rizike jer se često radi o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava, za koje nije moguće potvrditi zdravstvenu ispravnost niti usklađenost s važećim propisima.

Iz Carinske uprave poručuju kako će nastaviti provoditi ciljane operativne aktivnosti usmjerene na sprječavanje nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda. Ujedno pozivaju roditelje, odgojno-obrazovne ustanove i širu javnost na dodatnu pozornost zbog sve veće dostupnosti vape proizvoda među djecom i mladima.

Ključne riječi
carinska uprava

Komentara 1

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LI
Lisica
18:36 06.07.2026.

Preprodavaju?!? Preprodaju valjda

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