UŽIVO Stotine navijača dočekuje reprezentaciju: Vatreni su sletjeli!

Hrvatska nogometna reprezentacija danas se vraća iz Toronta nakon bolnog poraza u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od Portugala. Predviđeno slijetanje u zračnu luku u Zagrebu predviđeno je za 14:30, ali let malo kasni tako da će vatreni u Hrvatsku stići oko 15 sati.

Navijači će gotovo biti mrvicu razočarani budući da kapetan Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić neće stići s ostatkom reprezentacije, već će se uputiti na zasluženi odmor. Ono što navijače najviše zanima jest hoće li Dalić ostati na klupi i hoće li se Modrić oprostiti od reprezentativnog dresa. O svojoj budućnosti će progovoriti po povratku u Hrvatsku na što će javnost morati još malo pričekati. Naša Dea Redžić nalazi se u zračnoj luci gdje prati situaciju uživo.

15:05 - Let vatrenih iz Toronta do Zagreba bio je najpraćeniji let na svijetu na aplikaciji FlighRadar

14:54 Nastavljaju s pjesmom hrvatski navijači.

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14:45 - Vlada sjajna atmosfera u zračnoj luci, a dok čekaju reprezentativce, navijači se zabavljaju pjesmom i slavljem. Tako su zapjevali hit Marka Perkovića Thompsona 'Ako ne znaš što je bilo'

Atmosfera u zračnoj luci Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

14:43 - Lijepa priča iz zračne luke, vatrene dočekuje i Amerikanka iz Alabame koja se udala za Hrvata te sada navija za vatrene, a što nam je rekla pogledajte u videu.

Doček vatrenih u Zagrebu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

14:37 - Skupilo se navijača u zračnoj luci, sada ih je već na stotine. Vatreni će imati prekrasan doček.

Doček hrvatske nogometne reprezentacije u zračnoj luci Franjo Tuđman Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

14:18 Narastao je broj hrvatskih navijača na dočeku, trenutačno ih je oko 100, a mnogi stranci koji putuju iskoristili su priliku i pridružili se slavlju. Navijači s kojima smo razgovarali ljuti su i tužni zbog sudačkog masakra.

- Nema straha za budućnost! Pokazali smo kako igra prava Hrvatska i možemo se nositi sa svima. Žao mi je naših igrača, njihove suze govore sve - kazali su nam igrači iz Slavonije.

14:00 - U zračnoj luci navijači se polako okupljaju, zasad ih je pedesetak te će vatrenima zasigurno prirediti lijep doček, iako podosta manji od onih na koje su navikli zbog sjajnih rezultata na posljednja dva Mundijala. Navijačka udruga 'Mi Hrvati' organizirala je i veći doček na Trgu bana Jelačića:

- Pozivamo sve hrvatske navijačice i navijače da na najvećem našem trgu dočekamo velike pokradene junake iz 'Male zemlje velikog lavovskog srca'. Njihove suze i izraz lica pokazali su koliko im je stalo, a sigurno ni mi, navijači, nismo imuni na ovakve krađe. Molimo našeg kapetana Luku da dođe s momcima uzdignuta čela na Trg bana Jelačića, gdje će osjetiti bilo ujedinjenog hrvatskog naroda iz cijelog svijeta! - stoji u njihovom priopćenju.