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TVRDI INSAJDER

Hrvatski reprezentativac radi transfer života: Odlazi u najveći svjetski klub za 80 milijuna eura?!

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.07.2026.
u 17:48

Bio je jedan od najboljih hrvatskih nogometaša, a takve igre nisu prošle ispod radara niti najvećim klubovima u Europi

Sjajni hrvatski reprezentativac Martin Baturina zablistao je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Bio je jedan od najboljih hrvatskih nogometaša, a takve igre nisu prošle ispod radara niti najvećim klubovima u Europi.

Kako navodi turski stručnjak specijaliziran za transfere, Ekrem Konur, Baturina bi mogao postati nova zvijezda  Real Madrida. Navodno je Florentino Perez zagrizao za sjajnog Hrvata, no prema navodima Como ga ne pušta ispod 80 milijuna eura.

Za prvu momčad zagrebačkog Dinama debitirao je u svibnju 2021., a već tijekom sljedeće dvije sezone postao je standardni prvotimac. Istaknuo se tehnikom i bio je jedan od ključnih igrača u osvajanju domaćih trofeja te je upisao zapažene nastupe u Ligi prvaka i Europskoj ligi, uključujući pobjedu protiv Chelseaja na otvaranju Lige prvaka 2022.

Ljeto 2025. donijelo mu je veliki iskorak u karijeri kada je za višemilijunski odštetni iznos prešao u talijanski Como, klub koji vodi Cesc Fàbregas i potpuno je pogodio. 

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Real Madrid Martin Baturina

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