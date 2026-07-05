Hrvatski reprezentativac radi transfer života: Odlazi u najveći svjetski klub za 80 milijuna eura?!

Sjajni hrvatski reprezentativac Martin Baturina zablistao je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Bio je jedan od najboljih hrvatskih nogometaša, a takve igre nisu prošle ispod radara niti najvećim klubovima u Europi.

Kako navodi turski stručnjak specijaliziran za transfere, Ekrem Konur, Baturina bi mogao postati nova zvijezda Real Madrida. Navodno je Florentino Perez zagrizao za sjajnog Hrvata, no prema navodima Como ga ne pušta ispod 80 milijuna eura.

Za prvu momčad zagrebačkog Dinama debitirao je u svibnju 2021., a već tijekom sljedeće dvije sezone postao je standardni prvotimac. Istaknuo se tehnikom i bio je jedan od ključnih igrača u osvajanju domaćih trofeja te je upisao zapažene nastupe u Ligi prvaka i Europskoj ligi, uključujući pobjedu protiv Chelseaja na otvaranju Lige prvaka 2022.

Ljeto 2025. donijelo mu je veliki iskorak u karijeri kada je za višemilijunski odštetni iznos prešao u talijanski Como, klub koji vodi Cesc Fàbregas i potpuno je pogodio.

🚨#Como Croatian midfielder Martin Baturina has attracted interest from Real Madrid.



📌 Bayern and Tottenham have submitted offers for the Como talent, but the club did not take them seriously.



💰 Como will only enter talks if an offer reaches €80M. https://t.co/grhkDPKmfF pic.twitter.com/vuto3fk4Vp — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 5, 2026