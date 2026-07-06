UŽIVO OD 21 Europski prvaci protiv 'krvnika' vatrenih za četvrtfinale: Nema iznenađenja u sastavima

PORTUGAL: Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha - Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix - Cristiano Ronaldo
ŠPANJOLSKA: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
Ove reprezentacije vrlo se dobro poznaju, u posljednjih osam godina igrale su međusbno čak šest puta. Zanimljivo je kako su čak četiri susreta završila bez pobjednika, jednom je slavila Španjolska i jednom Portugal - u finalu Lige nacija prošle godine nakon jedanaesteraca. Za očekivati je zato kako nas očekuje iznimno tvrda utakmica u kojoj bi o pobjedniku mogli odlučivati udarci s bijele točke.
Glavni sudac ove utakmice bit će Englez Anthony Taylor.
Osmina finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi donosi nam spektakl između dvije moćne europske reprezentacije, Portugala i Španjolske. Aktualni europski prvaci u turnir su ušli 'dizelaški', ali su demonstrirali o kakvoj se reprezentaciji radi protiv Austrije u šesnaestini finala.
Furija je slavila s 3:0, a po prikazanom na terenu čini se kako je rezultat trebao biti kudikamo veći. Tm pobjedom ponovno su se prometnuli u jedne od glavnih favorita za zlatnu medalju, ali nema sumnje kako ih večeras čeka najteži ispit u dosadašnjem tijeku turnira.
Portugal je u ovu fazu natjecanja došao kontroverznom pobjedom protiv Hrvatske u šesnaestini finala. Dojam je kako je Hrvatska bila bolji protivnik u tom susretu, što se može reći za većinu utakmica Portugala na ovom prvenstvu. Ipak, riječ je o reprezentaciji s vrhunskim igračima poput Vitinhe, Nuna Mendesa, Brune Fernadesa i dr. Zato ih je gotovo nemoguće otpisati bez obzira na protivnika.
Za očekivati je kako će se voditi velika bitka u sredini terena budući da obje reprezentacije imaju vrhunske vezne igrače.
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