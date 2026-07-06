UŽIVO OD 21 Europski prvaci protiv 'krvnika' vatrenih za četvrtfinale: Nema iznenađenja u sastavima

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VIDEO Đalović: Hrvatska je opet pokazala da je velesila, a on će biti idući vođa vatrenih

- Hrvatska već godinama pokazuje kako je svjetska velesila i to je opet pokazala na ovom SP-u. Naravno da će nam svima biti žao kada odu Modrić i Perišić, ali Hrvatskoj dolaze novi mladi igrači i ne sumnjam da će ih dostojno zamijeniti. Uzmite primjer Gvardiola, jedan od najboljih braniča svijeta, a imao je problema s ozljedama - kaže Đalović