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VL
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Večernji.hr
SPEKTAKL U DALLASU

UŽIVO OD 21 Europski prvaci protiv 'krvnika' vatrenih za četvrtfinale: Nema iznenađenja u sastavima

2026 FIFA World Cup Previews
Michaela Stache/REUTERS
06.07.2026. u 19:59
Tekstualni prijenos pratite na portalu Večernjeg lista od 21 sat.
PORTUGAL
0-0
ŠPANJOLSKA
Osmina finala SP-a, Portugal - Španjolska, 21:00, AT&T Stadion, Dallas
SASTAVI

PORTUGAL: Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha - Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix - Cristiano Ronaldo

ŠPANJOLSKA: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

MEĐUSOBNI OGLEDI

Ove reprezentacije vrlo se dobro poznaju, u posljednjih osam godina igrale su međusbno čak šest puta. Zanimljivo je kako su čak četiri susreta završila bez pobjednika, jednom je slavila Španjolska i jednom Portugal - u finalu Lige nacija prošle godine nakon jedanaesteraca. Za očekivati je zato kako nas očekuje iznimno tvrda utakmica u kojoj bi o pobjedniku mogli odlučivati udarci s bijele točke.

SUDAC

Glavni sudac ove utakmice bit će Englez Anthony Taylor.

NAJAVA

Osmina finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi donosi nam spektakl između dvije moćne europske reprezentacije, Portugala i Španjolske. Aktualni europski prvaci u turnir su ušli 'dizelaški', ali su demonstrirali o kakvoj se reprezentaciji radi protiv Austrije u šesnaestini finala.

Furija je slavila s 3:0, a po prikazanom na terenu čini se kako je rezultat trebao biti kudikamo veći. Tm pobjedom ponovno su se prometnuli u jedne od glavnih favorita za zlatnu medalju, ali nema sumnje kako ih večeras čeka najteži ispit u dosadašnjem tijeku turnira.

Portugal je u ovu fazu natjecanja došao kontroverznom pobjedom protiv Hrvatske u šesnaestini finala. Dojam je kako je Hrvatska bila bolji protivnik u tom susretu, što se može reći za većinu utakmica Portugala na ovom prvenstvu. Ipak, riječ je o reprezentaciji s vrhunskim igračima poput Vitinhe, Nuna Mendesa, Brune Fernadesa i dr. Zato ih je gotovo nemoguće otpisati bez obzira na protivnika. 

Za očekivati je kako će se voditi velika bitka u sredini terena budući da obje reprezentacije imaju vrhunske vezne igrače.

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