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VL EMISIJA

VIDEO Đalović: Hrvatska je opet pokazala da je velesila, a on će biti idući vođa vatrenih

Solun: Utakmica Europske lige: PAOK - HNK Rijeka
NASOS SIMOPOULOS/EUROKINISI
Autori: Željko Janković, Stjepan Meleš
06.07.2026.
u 10:56

- Hrvatska već godinama pokazuje kako je svjetska velesila i to je opet pokazala na ovom SP-u. Naravno da će nam svima biti žao kada odu Modrić i Perišić, ali Hrvatskoj dolaze novi mladi igrači i ne sumnjam da će ih dostojno zamijeniti. Uzmite primjer Gvardiola, jedan od najboljih braniča svijeta, a imao je problema s ozljedama - kaže Đalović

Današnji gost u Večernjakovoj emisiji kod novinara i voditelja Željka Jankovića bio je Radomir Đalović, bivši crnogorski reprezentativac, a danas trener koji je u karijeri do sada vodio Rijeku, Maribor i turski Kayserispor. 

- Hrvatska već godinama pokazuje kako je svjetska velesila i to je opet pokazala na ovom SP-u. Naravno da će nam svima biti žao kada odu Modrić i Perišić, ali Hrvatskoj dolaze novi mladi igrači i ne sumnjam da će ih dostojno zamijeniti. Uzmite primjer Gvardiola, jedan od najboljih braniča svijeta, a imao je problema s ozljedama - kaže Đalović.

- Modrić, Kovačić i Gvardiol na turnir su došli iz ozljeda i nisu bili u pravom ritmu. Kroz SP su se tražili i tu je bio problem, imate fenomenalne igrače poput Petra Sučića. On je prototip modernog veznog igrača koji ima svoj put i cilj, razgovarao sam s njim par puta i jako je inteligentan. Momak je pokazao ozbiljan nivo nogometa i sigurno će biti jedan od lidera vatrenih - smatra Đalović. 

- Hrvatska ima ozbiljnih igrača i siguran sam da ćete nastaviti raditi nove uspjehe, prema naprijed imate Matanovića, Musu pa i Belju koji sada nije bio pozvan - rekao je crnogorski trener. 

- Meni je glavni cilj bio da radim, kada radiš i vjeruješ u sebe, onda dođe rezultat, tako mi je bilo i s Rijekom. Damir Mišković? On me je naučio profesionalizmu i mogu reći, kada on skače s mosta, skoči i ti - priča nam Đalović.

- Marko Livaja? Mogu samo reći da je dobio jako puno Hajduku, reprezentaciji i HNL-u. Može se reći da je malo drugačiji momak, ali trenerov posao je da nekada i sankcionira najboljeg igrača. Naravno, u momčadi nikada ne mogu biti svi jednaki, igrači poput Fruka i Livaje ne mogu biti isti s onim koji je tek došao, to nije realno jer moraju imati kredite - izjavio je Đalović.

Što nam je sve Đalović rekao u emisiji, pogledajte u videu na vrhu teksta.
Ključne riječi
Vatreni SP 2026. Radomir Đalović

Komentara 1

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PR
pritiskovic
10:08 06.07.2026.

Moćna tema za raspredanje. Zaključci sigurno povijesni.

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