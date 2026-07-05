Ako su nam Vušković i Gvardiol najveći problem, nema problema

Budući da je dan, pa i dva nakon utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala sve bilo u znaku suđenja, Snicko senzora i raznih teorija zavjere, odlučili smo se pričekati kako bi se glave barem malo ohladile te vam nešto kasnije dati ono što je zapravo najvažnije – analizu utakmice i prikazanog na terenu. Nevezano za suce ili bilo kakve eksterne faktore koji nemaju veze s igračima ili taktikama stožera, analiziramo dvoboj s našim sugovornikom Tonijem Bilandžićem, koji trenutačno radi kao šef skautinga u belgijskom Lokerenu.

Nedostajalo je širine

Zašto je Hrvatska izgledala toliko inferiorno u prvom poluvremenu, zašto nam je Portugal radio toliko problema?

– Nismo cijelo prvo poluvrijeme izgledali inferiorno. Po meni je najveći problem bio to što smo postavili utakmicu tako da smo se usredotočili na anuliranje opasnosti Portugala. Zbog toga nismo imali baš jasan plan što raditi kad uzmemo loptu. Portugal je ekipa s najviše posjeda na turniru, pa smo računali da će oni imati većinu posjeda. Ali, kad smo uzeli loptu nismo imali ideju kako ih želimo napasti. Imali smo puno dobrih situacija za istrčati kontru, gdje se otvorilo puno prostora. Nedostajalo nam je brzine, širine i dubine. Dosta nisko smo stajali, a kad bismo izašli nitko nije širio teren. Vlašić i Baturina su se uvlačili u sredinu. Portugal nam je najviše problema radio na prekidima i centaršutevima, nevjerojatno je da nam je svaki prekid bio problem.

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Što se točno promijenilo na poluvremenu, da je Hrvatska istrčala toliko bolje na teren negoli u prvom dijelu? Je li tu izmjena Budimir – Matanović zaista toliko promijenila ili je nešto drugo posrijedi?

– U drugom smo dijelu vjerojatno analizirali gdje imamo prostora i mogućnosti za naštetiti Portugalu te dogovorili jasniju ideju. Sigurno je pozitivno utjecao ulazak Matanovića. Bio je mobilniji, donio nam je dobru energiju, radio je puno i žrtvovao se za ekipu u nekoliko navrata, osvajao je 'ničije' lopte. Radio je dosta problema stoperima Portugala. Budimir se u prvom dijelu dosta držao centrale i nije se ništa otvaralo, jer treba se netko pomaknuti da bi se neki prostor otvorio. Ne bih rekao da je Budimir tu nešto loše napravio, već je s drukčijim planom i idejom došlo do izražaja to da je Matanović bolje izgledao nego Budimir.

Možda zvuči smiješno

Kakva je vaša analiza izvedbi Matea Kovačića i Petra Sučića u ovoj utakmici?

– Kovačić je odigrao jednu od svojih najboljih utakmica za reprezentaciju. Znali smo mu nekad zamjerati manjak preuzimanja odgovornosti, da je u dosta utakmica znao samo gurati loptu Modriću. U ovoj je stvarno preuzeo odgovornost, bio je razigran, osvajao je prostor. Osjetio je utakmicu i iskoristio svoje kvalitete na najbolji mogući način. Ona obrana portugalskog golmana na njegov šut s distance, ne znam koliko bi puta obranio da se ponovio isti takav šut nekoliko puta. Sučić je igrač bez kojeg trenutačno ne možemo zamisliti našu reprezentaciju. On je profil koji modernom nogometu savršeno odgovara. Od trkačkih kapaciteta, nogometne inteligencije, sve to tehničkih kapaciteta, igrač je za najviše razine. Ima sve karakteristike da bude vrhunski vezni igrač idućih deset godina.

Hrvatska je tijekom cijele utakmice imala problem s centaršutevima i skok-igrom, bilo iz prekida, bilo iz igre. Kada dublje analiziramo, gdje leži problem u tom segmentu?

– Imali smo problem s prekidima tijekom cijelog turnira, a još treba uzeti u obzir da je Portugal zaposlio McAfeeja, jednog od najboljih trenera za prekide na svijetu koji inače radi za Aston Villu. U konačnici, Aston Villa je osvojila Europsku ligu, a u finalu je zabila baš gol iz prekida. Prije dvije sezona Villa je u sezoni zabila 25 golova iz prekida s tim trenerom, najviše u cijeloj Europi i sigurno da je tako kvalitetan trener mogao prepoznati naše probleme koji su na ovom prvenstvu i više nego očigledni. U defenzivnom prekidu imamo puno više igrača da brane zonu uz par igrača koji markiraju skakače, problem je u takvoj postavci što protivnički skakači imaju zalet za skok u odnosu na naše najviše igrače koji su postavljeni u zoni. Portugal je to iskoristio tako da su radili centaršuteve na centralu ili drugu stativu te onemogućili čist skok našim obrambenim igračima u toj zoni tako što su radili blok, posebice za skok Veige. Mi smo uvijek imali visinu i dobre skakače i vjerujem da s obzirom na naš mentalitet i skakačku moć sigurno ne trebamo toliko igrača imati da brane zonu, a da Vlašić čuva Veigu na korneru.

Kada podvučemo crtu pod ovim Svjetskim prvenstvom, koji su najpozitivniji elementi u igri koje Hrvatska može izvući za budućnost?

– Možda će smiješno zvučati ono što smatram najpozitivnijim elementom. Ako su nam Luka Vušković i Joško Gvardiol glavni problemi, kako su to mnogi navijači i mediji prikazali, onda nemamo velikih problema u budućnosti, pogotovo kada uz to uzmemo u obzir nastupe Baturine i Sučića – zaključio je Bilandžić.