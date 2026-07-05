Stiže promjena vremena: DHMZ izdao žuto upozorenje za dvije regije zbog grmljavinskog nevremena

Hrvatsku sutra očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, koja će biti češća i dugotrajnija u Dalmaciji, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Mjestimice se očekuju kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, ponajprije u zapadnim dijelovima zemlje. Žuto upozorenje izdano je za gospićku i riječku regiju gdje su mjestimice mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći i jutra te ponovno poslijepodne. Vjerojatnost grmljavine je veća od 60 posto. Iz DHMZ-a pozivaju na prez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno se treba paziti, kažu, u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni.

Foto: DHMZ

Vjetar će na kopnu biti slab, a u istočnim krajevima povremeno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će, pak, tijekom noći i jutra puhati slaba do umjerena bura, a tijekom dana prevladavat će jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, dok će na obali i otocima biti od 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 27 i 32 stupnja, a u Gorskoj Hrvatskoj bit će nešto niža.