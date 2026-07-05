Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Spektakularan okršaj Brazila i Norveške u osmini finala svjetskog prvenstva
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NESTABILNO

Stiže promjena vremena: DHMZ izdao žuto upozorenje za dvije regije zbog grmljavinskog nevremena

Rijeka: Munje na nebu iznad grada
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 21:23

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, dok će na obali i otocima biti od 20 do 24 stupnja.

Hrvatsku sutra očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, koja će biti češća i dugotrajnija u Dalmaciji, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Mjestimice se očekuju kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, ponajprije u zapadnim dijelovima zemlje. Žuto upozorenje izdano je za gospićku i riječku regiju gdje su mjestimice mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći i jutra te ponovno poslijepodne. Vjerojatnost grmljavine je veća od 60 posto.  Iz DHMZ-a pozivaju na prez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno se treba paziti, kažu, u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni.

Foto: DHMZ

Vjetar će na kopnu biti slab, a u istočnim krajevima povremeno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će, pak, tijekom noći i jutra puhati slaba do umjerena bura, a tijekom dana prevladavat će jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, dok će na obali i otocima biti od 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 27 i 32 stupnja, a u Gorskoj Hrvatskoj bit će nešto niža.
Ključne riječi
dhmz Prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!