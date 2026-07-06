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NAPOKON PROGOVORIO

Infantino o incidentu koji trese svjetski nogomet: 'Primio sam Trumpov poziv'

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
06.07.2026.
u 19:19

FIFA-ina pravosudna tijela neovisna su. Djeluju autonomno, primjenjuju FIFA-in Disciplinski pravilnik i donose odluke na temelju važećih propisa te konkretnih činjenica svakog slučaja

Još se nisu slegli dojmovi nakon što je FIFA odlučila suspendirati kaznu prvom napadaču amričke nogometne reprezntacije Folarinu Balogunu i dozovoliti mu da napusti u osmini finala protiv Belgije. Podsjetimo, napadač Monaca zaradio je direktni crveni karton u šesnaestini finala protiv selekcije BiH što mu onemogućava nastup u sljedećoj utakmici. Tome bi bio slučaj da nije intervenirala FIFA.

Nakon što je ta odluka objavljena, društvenim mrežama počele su se širiti teorije kako je morao intervenirati predsjednik organizacije Gianni Infantino nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je sam potvrdio kako je s Infantinom razgovarao o tom crvenom kartonu, ali kako mu nije rekao da ga poništi. Sada se oko cijele situacije oglasio i sam predjsednik FIFA-e čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

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- Vidio sam komentare u javnosti vezane uz odluku neovisnog FIFA-inog Disciplinskog odbora o suspenziji Folarina Baloguna i želim ponovno naglasiti jedno temeljno načelo FIFA-inog upravljanja. FIFA-ina pravosudna tijela neovisna su. Djeluju autonomno, primjenjuju FIFA-in Disciplinski pravilnik i donose odluke na temelju važećih propisa te konkretnih činjenica svakog slučaja. Njihova neovisnost ključna je za vjerodostojnost i integritet nogometa i to se uvijek mora poštovati.

Da, redovito razgovaram s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država o pitanjima vezanima uz Svjetsko prvenstvo, a u ovom slučaju primio sam poziv predsjednika Donalda Trumpa, baš kao što primam pozive šefova država, državnih dužnosnika, nogometnih dionika i poslovnih ljudi iz cijelog svijeta o brojnim različitim temama. Tijekom našeg razgovora objasnio sam da je u tijeku pravni postupak pred neovisnim FIFA-inim pravosudnim tijelima te da će o slučaju u dogledno vrijeme odlučiti nadležna tijela. Tako funkcionira FIFA-in sustav i to je načelo koje ću uvijek braniti - poručio je.
Ključne riječi
poziv incident SP 2026. Donald Trump Gianni Infantino

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