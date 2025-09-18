HNS i Japanski savez dogovorili suradnju, a nikad nećemo zaboraviti što je napravio njihov izbornik

Čelni ljudi Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i Japanskog nogometnog saveza (JFA), predsjednici Marijan Kustić i Tsuneyasu Miyamoto potpisali su u Tokiju sporazum o suradnji između dva nogometna saveza. Uz predsjednika Marijana Kustića, u visokoj delegaciji HNS-a u Tokiju su bili tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa i zamjenik glavnog tajnika HNS-a Josip Tomaško.

U Tokiju ih je ugostilo rukovodstvo JFA predvođeno predsjednikom Miyamotom, uz kojeg su na sastanku sudjelovali glavni tajnik Kazuyuki Kageyama, tehnički direktor Masanaga Kageyama i voditelj odjela međunarodnih poslova Yosuke Mihara, objavio je HNS na web stranicama.

Sporazum o suradnji ojačat će odnose dvaju saveza, a pokriva šest glavnih tema suradnje: organizaciju prijateljskih utakmica i različitih programa razmjene u svim uzrasnim kategorijama, program razmjene trenera, program razmjene sudaca, razmjenu znanja između dvije administracije, razmjenu znanja na teme sponzorstava, TV i medijskih prava te razmjenu znanja u organizaciji utakmica.

- Zahvaljujem predsjedniku Miyamotu i suradnicima na srdačnom dočeku te otvorenom i konstruktivnom razgovoru. Japan je od početka devedesetih napravio iznimne korake u razvoju nogometa te je danas najuspješniji nogometni savez u Aziji, čija je reprezentacija redoviti sudionik svjetskih prvenstava, a sami smo se uvjerili u Kataru prije tri godine koliko su kvalitetna, čvrsta i karakterna momčad. Zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što smo se dogovorili o jačanju suradnje jer vjerujem da oba saveza mogu imati značajnu korist od razmjene iskustava i znanja u svim područjima, od rada s mlađim uzrastima preko trenera i sudaca do administracije - rekao je predsjednik Marijan Kustić.

A nikad neće zaboraviti što je tada japanski izbornik Hajime Moriyasu napravio nakon što su ispali od vatrenih u Kataru prije tri godine. Naime, naklonio se i odao priznanje navijačima ali i nogometašima Hrvatske. Time je pokazao kako je veliki gospodin i da poštuje svoje protivnike, potpuno je to drugačiji svijet gdje su odrasli Japanci.

RESPECT, understanding of the sport, humility are just some of the words that describe this move by the Japanese coach. Hajime Moriyasu, after the defeat against Croatia, approached and bowed both to the football players, the coaching staff and fans. 🇯🇵❤️🙌🏼 #WorldCup2022 pic.twitter.com/cohvY9Voyp — Vedran Bosnic (@VedranBosnic) December 5, 2022

- Hrvatska ja bolje izvodila jedanaesterce, ali je imala i sreće. Nekad je to stvar sreće, ali treba i vježbati. Treba raditi na poboljšanju. Hrvatski vratar je bio izvrstan, on je najzaslužniji za pobjedu Hrvatske. Moramo naučiti lekciju, moramo se poboljšati u izvođenju jedanaesteraca. - rekao je japanski izbornik nakon utakmice.