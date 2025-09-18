Naši Portali
NEŠTO NEVJEROJATNO

HNS i Japanski savez dogovorili suradnju, a nikad nećemo zaboraviti što je napravio njihov izbornik

World Cup - AFC Qualifiers - Group C - Japan v Indonesia
ISSEI KATO/REUTERS
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 11:17

Uz predsjednika Marijana Kustića, u visokoj delegaciji HNS-a u Tokiju su bili tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa i zamjenik glavnog tajnika HNS-a Josip Tomaško.

Čelni ljudi Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i Japanskog nogometnog saveza (JFA), predsjednici Marijan Kustić i Tsuneyasu Miyamoto potpisali su u Tokiju sporazum o suradnji između dva nogometna saveza. Uz predsjednika Marijana Kustića, u visokoj delegaciji HNS-a u Tokiju su bili tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa i zamjenik glavnog tajnika HNS-a Josip Tomaško.

U Tokiju ih je ugostilo rukovodstvo JFA predvođeno predsjednikom Miyamotom, uz kojeg su na sastanku sudjelovali glavni tajnik Kazuyuki Kageyama, tehnički direktor Masanaga Kageyama i voditelj odjela međunarodnih poslova Yosuke Mihara, objavio je HNS na web stranicama. 

Sporazum o suradnji ojačat će odnose dvaju saveza, a pokriva šest glavnih tema suradnje: organizaciju prijateljskih utakmica i različitih programa razmjene u svim uzrasnim kategorijama, program razmjene trenera, program razmjene sudaca, razmjenu znanja između dvije administracije, razmjenu znanja na teme sponzorstava, TV i medijskih prava te razmjenu znanja u organizaciji utakmica.

- Zahvaljujem predsjedniku Miyamotu i suradnicima na srdačnom dočeku te otvorenom i konstruktivnom razgovoru. Japan je od početka devedesetih napravio iznimne korake u razvoju nogometa te je danas najuspješniji nogometni savez u Aziji, čija je reprezentacija redoviti sudionik svjetskih prvenstava, a sami smo se uvjerili u Kataru prije tri godine koliko su kvalitetna, čvrsta i karakterna momčad. Zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što smo se dogovorili o jačanju suradnje jer vjerujem da oba saveza mogu imati značajnu korist od razmjene iskustava i znanja u svim područjima, od rada s mlađim uzrastima preko trenera i sudaca do administracije - rekao je predsjednik Marijan Kustić. 

A nikad neće zaboraviti što je tada japanski izbornik Hajime Moriyasu napravio nakon što su ispali od vatrenih u Kataru prije tri godine. Naime, naklonio se i odao priznanje navijačima ali i nogometašima Hrvatske. Time je pokazao kako je veliki gospodin i da poštuje svoje protivnike, potpuno je to drugačiji svijet gdje su odrasli Japanci. 

- Hrvatska ja bolje izvodila jedanaesterce, ali je imala i sreće. Nekad je to stvar sreće, ali treba i vježbati. Treba raditi na poboljšanju. Hrvatski vratar je bio izvrstan, on je najzaslužniji za pobjedu Hrvatske. Moramo naučiti lekciju, moramo se poboljšati u izvođenju jedanaesteraca. - rekao je japanski izbornik nakon utakmice. 

Ključne riječi
HNS Japan hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

