VIDEO Kamere snimile muškarca s ruksakom, za par sekundi odjeknula eksplozija: Ukrajinski tajkun bori se za život

Bogat ukrajinski poduzetnik je jedan od tri osobe ozlijeđene u eksploziji na ulazu u stambenu zgradu u Monaku, prema medijskim izvješćima u utorak dok vlasti istražuju uzroke incidenta i tragaju za osumnjičenikom. Monaške vlasti su rekle da su ranjene tri osobe, a lokalni mediji su izvijestili da su dvije u kritičnom stanju. Identiteti žrtava nisu službeno potvrđeni, piše njemačka agencija dpa. Prema izvješćima, među žrtvama je jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika, a ozlijeđeni su žena u dobi između 50 i 60 godina te tinejdžer iz iste obitelji. Druge osobe su također pretrpjele lakše porezotine te doživjele šok.

At approximately 9:05 p.m. local time, a deliberate explosion occurred on Rue Révérend-Père-Louis-Frolla in Monaco.

CCTV footage captured a man placing a backpack containing a booby-trapped explosive device filled with bolts and metal pellets designed to cause maximum injury to… pic.twitter.com/HyvazIXgAJ — T_CAS videos (@tecas2000) June 29, 2026

Predsjednik monaške vlade Christophe Mirmand je za francusku televiziju BFMTV kazao da su tri ranjene osobe prevezene u bolnicu nakon eksplozije do koje je došlo oko 21 sat u ponedjeljak. Mirmand je odbio potvrditi je li se radilo o napadu. Dodao je da se incident ove vrste nikada nije dogodio u kneževini. Mediji su objavili da je eksplozivna naprava detonirana na ulazu u zgradu. Nedugo prije eksplozije, kamere za video nadzor su snimile osobu kako ostavlja ruksak na mjestu događaja te potom bježi, prema BFMTV-u koji je citirao monaške sigurnosne vlasti i regionalne novine Monaco-Matin.

Policija i dalje traga za osumnjičenom osobom. Fotografije koje su objavili mediji prikazuju muškarca kako trči sa crnom kapom na glavi. Stambena zgrada je smještena na trgu blizu granice s Francuskom, a osumnjičenik je navodno pješke pobjegao u francuski grad Beausoleil. Mirmand je kazao da je oko 50 vatrogasaca i preko 80 policajaca došlo na mjesto događaja. Francuske hitne službe su također pomagale, prema izvorima u francuskom ministarstvu unutarnjih poslova, a francuska i monaška policija su započele zajedničku operaciju kako bi pronašle osumnjičenog.

Monaški princ Albert II. je u priopćenju objavljenom tijekom noći opisao incident kao "kriminalnu eksploziju" i "šok za cijelu zajednicu Monaka". Rekao je da su sve relevantne državne službe aktivirane u bliskoj suradnji s francuskim vlastima kako bi se identificirale odgovorne osobe. Eric Ciotti, gradonačelnik obližnjeg francuskog grada Nice, događaj je nazvao "napadom" u objavi na društvenoj mreži X te "tragedijom koja je pogodila Monako". Izrazio je podršku za hitne službe, javlja dpa.