Kovačević otkrio kakva je situacija s jedinicom plavih: 'Nadam se da će Livaković braniti za nas'

Dinamo nogometaši odrađuju ppripreme u Sloveniji, nije n i tamo puno bolje vrijeme nego u Zagrebu, ali dečki imaju mir, rade, stigli su i na team-buliding, kupanje i roštilj, ali su ozbiljni. U ponedjeljak ujutro nisu morali trenirali, ali su rekli da žele i to odraditi. Trener Mario Kovačević sad već ima složenu momčad za razliku od prošlog ljeta..Kako idu treninzi, je li naporno?

Imamo iza sebe već veliki broj treninga, ovo je najteži dio priprema, odigrali smo jednu utakmicu, tešku su noge, ali moramo raditi za sve ono što nas čeka, a za 20-ak dana čeka nas prva utakmica. Pred nama je duga sezona i moramo odraditi ove osnovne pripreme. I moram pohvaliti sve igrače, rade jako dobro i važno što nemamo ozbiljnijih ozljeda. Lisica je već počeo trenirati, Kačavenda je dobio povišenu temperaturu pa ga neće biti par dana. Imamo odlično uvjete, vruće je i nama ali vjerojatno malo manje nego u Zagrebu – kazao je trener Dinama Mario Kovačević.

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Koliko vam je lakše sada nego prošle sezone kad ste svaki dan dobivali novog igrača?

- Posao je uvijek isti, sad se moramo nadograditi, želimo i dalje nastaviti s dobrim igrama. Više ste vi mediji držali da se neću snaći u Dinamu, radili pritisak, ali i dalje na isti način radim svoj posao kao što sam ga radio i prije tri, četiri godine. Sad želim prvo postići da budemo fizički spremni, to je možda u ovom trenutku i najvažnije. Lakše je s te strane što se sad svi dobro znamo, lakše mi je što i sad dobro poznam svoje igrače, momčad je formirana, ali nema opuštanja.

Hoće li biti spremni za prvu utakmicu kvalifikacija za Ligu prvaka, za Thun?

- Vjerujem da možemo, Thun je dobra momčad, ali neću o njima puno razmišljati, gleam nas, da budemo pravi. Znamo da neće biti lako, nećemo imati Stojkovića zbog crvenog kartona, tu tražimo igrača koji će ga zamijeniti. Sve drugo je uglavnom formirano, čekamo da nam se i McKenna vrati, doći će sljedećeg tjedna.

Bi li bilo bolje da je prvi europski suparnik ipak lakši?

- Razmišljao sam o tome, vjerojatno bi bilo bolje da smo dobili lakšeg suparnika jer u tim prvim utakmicama nakon priprema ni treneri ne mogu biti sigurni što očekivati, no s druge strane zbog toga što imamo jačeg suparnika odmah smo se mobilizirali tako da nećemo ući u te utakmice s 'lako ćemo'. No, ne bojimo se.

Imali kakvih konkretnih najava dolazaka ili odlazaka?

- Bit će i dolazaka i odlazaka, ali prijelazni rok još nije ni počeo i traje još jako dugo. Mi treneri moramo sr naviknuti da je to tako. Važno je da smo za ovaj početak ostali svi na okupu.

Ima li novosti oko Livakovića?

- Sjajan je na SP-u, volio bih da ima tamo manje posla, ali sve što radi svaka mu čast, pomoglo mu je što je ovih nekoliko mjeseci bio kod nas, u dobroj je formi, drago mi je zbog njega i naše reprezentacije.

Hoće li i dalje braniti u Dinamu?

- Nadam se da hoće, nitko ne bi bio sretniji od mene.

Kakav je Mislav Oršić?

- Samo da bude zdrav! Radi dobro, na njemu se vidi koliko je motiviran, lijepo ga je gledati na treninzima, bio je jako dobar u prvoj utakmici i samo se možemo nadati da će tako nastaviti. Poznavajući njegovu kvalitetu, siguran sam da će tako nastaviti, i da će biti veliki dobitak za našu momčad, dobio je ono što nam je trebalo, iskustvo i znanje.

Navijači Dinama već pričaju o Ligi prvaka, momčad je sjajno završila sezonu, položena je, sad apetiti rastu.

- Drago mi je da navijači vjeruju u nas, nije ni nama ni navijačima prošla sezona bila lagana, nije se odmah znalo kako će to izgledati, a na kraju je ispala sezona iz snova. Naši su navijači optimisti, ali sam i ja. Naravno da nam je želja proći kvalifikacije.

Postoji li nekakva kritična pozicija na kojoj bi trebalo pojačanje?

- Nema kritične pozicije, ali samo neka ne bude ozljeda, ali treba pojačati konkurenciju, na poziciji kapetana, pa još jedne 'osmice'.Imamo formiranu momčad, ali imamo posla, imamo još tri utakmice do Thuna. S Predsjednikom i sportskim direktorom sam svaki dan u kontaktu i vjerujem da će doći još igrača koji nam mogu pomoći.

U kadru imate dosta igrača koji su na nekakvoj granici da ostanu ili idu, primjerice kao Kačavenda, Mudražija, Soldo...

- Onis su tu s nama i očekujem da bi netko od tih igrača mogao iskočiti, nisam nikoga otpisao i tako se prema svima ponašam. Teško je upasti u formiranu momčad, ali volio bih da se netko nametne, sve su to kvalitetni igrači, no neki koji su došli su posudbi vjerojatno će ponovno na posudbu - zaključio je Kovačević.