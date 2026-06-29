Kava 1,5, doručak 4, a apartman 20 eura: Ovo je najjeftinije ljetovalište na Jadranu

U jeku priprema za ljetnu sezonu 2026. godine, dok turisti pažljivo važu svaku opciju za odmor, crnogorski obalni grad Sutomore izdvaja se kao apsolutni pobjednik u kategoriji povoljnog ljetovanja. Prema najnovijim izvještajima, ovo mjesto nudi cijene koje je teško nadmašiti na ostatku Jadrana, pozicionirajući se kao idealno utočište za sve one koji traže bijeg od svakodnevice bez velikog financijskog stresa. U Sutomoru se, naime, apartmanski smještaj može pronaći već za nevjerojatnih 20 eura po noćenju, dok svakodnevni troškovi prate taj trend. Šalica kave u lokalnim kafićima stoji oko 1,5 eura, a doručak se može pojesti već za četiri eura. Upravo su te brojke razlog zašto Sutomore ove godine privlači rekordnu pozornost i postaje najjeftinije ljetovalište na Jadranu, nudeći posjetiteljima priliku za pravi odmor uz minimalan udar na kućni budžet, prenosi Blic.

Pristupačnost se ne zaustavlja samo na smještaju i osnovnim ugostiteljskim uslugama. Cjelokupno iskustvo boravka u Sutomoru osmišljeno je tako da bude financijski prihvatljivo, što se očituje i u cijenama na plažama. Najam kompleta ležaljki i suncobrana, trošak koji na mnogim popularnim jadranskim lokacijama može predstavljati značajan izdatak, ovdje se kreće u rasponu od 10 do 15 eura dnevno. Cijena ovisi o lokaciji i dodatnim uslugama koje pojedini barovi na plaži nude, no čak i u samom vrhuncu sezone ostaje relativno pristupačna.

Lokalni ugostitelji i iznajmljivači ističu kako svjesno nastoje održati ravnotežu između cijena i turističkog prometa. Umjesto kratkoročne zarade podizanjem cijena, njihova je strategija privući što veći broj gostiju i osigurati njihovo zadovoljstvo, što dugoročno jamči stabilnost i dobru reputaciju destinacije. Unatoč porastu turističke potražnje, ponuda je i dalje usklađena s ciljem da Sutomore ostane dostupno širokom krugu posjetitelja.

Kada se cijene u Sutomoru stave u širi kontekst jadranske ponude, razlika postaje još očitija. Dok se tjedan dana odmora u Neumu, jedinom bosanskohercegovačkom gradu na moru, može organizirati za manje od 300 eura, cijene u hrvatskim turističkim središtima poput Dubrovnika i Hvara dosežu astronomske iznose. U tim elitnim destinacijama cijene apartmana u špici sezone kreću se od 75 pa sve do preko 1.900 eura za jednu noć, što ih čini nedostupnima za prosječnog turista. Ta golema razlika u cijeni smještaja, ali i svakodnevnih troškova, gura Sutomore u prvi plan kao logičan izbor za obitelji, mlade i sve one koji traže autentično mediteransko iskustvo bez trošenja bogatstva. Time Sutomore ne konkurira samo cijenom, već i percepcijom destinacije koja nudi istinsku vrijednost za uloženi novac, što je u današnje vrijeme postalo ključni faktor pri odabiru mjesta za odmor.

Širi trendovi u jadranskom turizmu za 2026. godinu dodatno idu u prilog destinacijama poput Sutomora. Suočeni s visokom inflacijom u Europskoj uniji i nepredvidivom geopolitičkom klimom, turisti postaju sve oprezniji i racionalniji pri planiranju putovanja. Mnogi od njih odgađaju rezervacije za posljednji trenutak, tražeći najpovoljnije ponude i destinacije koje nude najbolji omjer cijene i kvalitete. Prošlo je vrijeme kada je samo lokacija uz more bila dovoljan mamac; današnji putnici traže kompletno i cjenovno prihvatljivo iskustvo. Upravo ta promjena u ponašanju potrošača stvara konkurentnije tržište na kojem profitiraju mjesta koja su uspjela zadržati realne cijene, a Sutomore je tu prepoznalo svoju veliku priliku. Njegova popularnost nije slučajna, već je rezultat pametnog pozicioniranja na tržištu koje sve više nagrađuje ekonomičnost i transparentnost.

Konkurencija na Jadranu se zaoštrava

Zanimljivo je primijetiti kako je ovaj trend utjecao i na druge "igrače" u regiji. Čak i u Hrvatskoj, koja je godinama bila poznata po stalnom rastu cijena, iznajmljivači su u 2026. godini postali oprezniji s poskupljenjima. Svjesni da bi previsoke cijene mogle otjerati goste prema jeftinijim alternativama, mnogi su odlučili zadržati prošlogodišnje tarife ili ih tek neznatno korigirati. Istodobno, na Jadranu se pojavljuje još jedan snažan konkurent – Albanija. Iako su cijene u albanskim ljetovalištima ove godine porasle za deset do petnaest posto u odnosu na lani, potražnja i dalje ne jenjava. Albanija privlači turiste svojom kombinacijom prekrasnih plaža, novih smještajnih kapaciteta i još uvijek relativno povoljnih cijena u usporedbi s Hrvatskom ili Italijom.

Uzimajući u obzir sve navedene faktore, od cijena smještaja, hrane i usluga na plaži do šireg ekonomskog konteksta, Sutomore se ove sezone s pravom nameće kao jedna od najpametnijih ljetnih opcija. Dok cijene variraju ovisno o vremenu putovanja i lokaciji unutar samog mjesta, ukupni troškovi ljetovanja ostaju osjetno niži u usporedbi s velikom većinom drugih mjesta na Jadranu. To čini ovu destinaciju iznimno atraktivnom za sve veći broj turista koji traže savršenu ravnotežu između opuštajućeg odmora na moru i očuvanja svog budžeta.