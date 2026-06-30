Ibrahimović oštro kritizirao jednu stvar kod Nizozemske nakon ispadanja s prvenstva: 'To me naljutilo'

Reprezentacija Nizozemske ispala je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Bolji je nakon lutrije jedanaesteraca bio Maroko s 3:2, dok je rezultat nakon 120 minuta rezultat bio 1:1. Nizozemska je povela pogotkom Codyja Gakpa u 72. minuti, a izjednačio je Issa Diop u prvoj minuti sudačke nadoknade.

U raspucavanju su za Maroko promašili El Aynaoui i Hakimi, a za Nizozemsku Timber i Kluivert. Tako se u posljednju seriju ušlo s rezultatom 2:2. Udarac Summervillea obranio je Bounou, a potom je Saibari bio precizan i odveo svoju reprezentaciju u osminu finala gdje će igrati protiv Kanade 4. srpnja.

Poznato zašto je Livaja potjeran s priprema? Sve je krenulo nakon izlaska osmorice igrača: 'Nije mu se svidjela kazna' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon utakmice, vrlo kritičan prema izborniku Nizozemske Ronaldu Koemanu bio je legendarni Zlatan Ibrahimović u studiju FOX Sportsa: "'Za ovaj poraz kriv je Koeman. Ja ovaj nizozemski tim ne prepoznajem. Izgubio je s identitetom koji nije nizozemski. To me naljutilo" - rekao je.

Ibrahimović vrlo dobro poznaje nizozemski mentalitet budući da se na veliku scenu probio upravo u dresu Ajaxa. U taj je klub stigao 2001. kao 19-godišnjak iz Malmoa i zadržao se tri godine. Za ro vrijeme odigrao je 110 utakmica i zabio 48 golova.