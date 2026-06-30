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LETE KRITIKE

Ibrahimović oštro kritizirao jednu stvar kod Nizozemske nakon ispadanja s prvenstva: 'To me naljutilo'

Serie A - AC Milan v Hellas Verona
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 08:40

U raspucavanju su za Maroko promašili El Aynaoui i Hakimi, a za Nizozemsku Timber i Kluivert. Tako se u posljednju seriju ušlo s rezultatom 2:2.

Reprezentacija Nizozemske ispala je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Bolji je nakon lutrije jedanaesteraca bio Maroko s 3:2, dok je rezultat nakon 120 minuta rezultat bio 1:1. Nizozemska je povela pogotkom Codyja Gakpa u 72. minuti, a izjednačio je Issa Diop u prvoj minuti sudačke nadoknade.

U raspucavanju su za Maroko promašili El Aynaoui i Hakimi, a za Nizozemsku Timber i Kluivert. Tako se u posljednju seriju ušlo s rezultatom 2:2. Udarac Summervillea obranio je Bounou, a potom je Saibari bio precizan i odveo svoju reprezentaciju u osminu finala gdje će igrati protiv Kanade 4. srpnja.

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Nakon utakmice, vrlo kritičan prema izborniku Nizozemske Ronaldu Koemanu bio je legendarni Zlatan Ibrahimović u studiju FOX Sportsa: "'Za ovaj poraz kriv je Koeman. Ja ovaj nizozemski tim ne prepoznajem. Izgubio je s identitetom koji nije nizozemski. To me naljutilo" - rekao je.

Ibrahimović vrlo dobro poznaje nizozemski mentalitet budući da se na veliku scenu probio upravo u dresu Ajaxa. U taj je klub stigao 2001. kao 19-godišnjak iz Malmoa i zadržao se tri godine. Za ro vrijeme odigrao je 110 utakmica i zabio 48 golova.
Ključne riječi
mentalitet Ronald Koeman Zlatan Ibrahimović SP 2026.

Komentara 1

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SI
Sivooki
09:01 30.06.2026.

Ista stvar kao s Njemačkom....

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