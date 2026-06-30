Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAGLA PROMJENA

Meteorologinja upozorila: Stiže fronta, prijete tuča, olujni vjetar i obilna kiša

Olujni oblaci iznad Zagreba
Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 07:56

Tijekom srijede očekuju se česti pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i navečer, kada lokalno može biti izraženog nevremena.

Hrvatska se i dalje nalazi pod utjecajem snažnog toplinskog vala koji će svoj vrhunac dosegnuti tijekom utorka i srijede. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i do 39, lokalno čak 40 Celzijevih stupnjeva, a meteorolozi upozoravaju da će nakon ekstremne vrućine uslijediti nagla promjena vremena praćena grmljavinskim nevremenom, jakim vjetrom, mogućom tučom i osjetnim padom temperature.

Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteoalarm za zagrebačku, karlovačku, osječku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Očekuje se pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, uz prolazno povećanje naoblake, dok su tijekom poslijepodneva mogući lokalni pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme, ponajprije u istočnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i dijelovima Dalmacije. Uz grmljavinske oblake mogući su i jaki udari vjetra.

Foto: DHMZ

Najviše dnevne temperature kretat će se između 34 i 39 stupnjeva, dok će jutra, osobito na Jadranu, ostati izrazito topla, uz temperature između 24 i 29 stupnjeva. Prema prognozi koju je objavio HRT, anticiklona tijekom utorka postupno slabi, no nad Hrvatskom se i dalje zadržava vrlo topao zrak. Na istoku zemlje prevladavat će sunčano vrijeme uz malu mogućnost ponekog poslijepodnevnog pljuska, a dnevna temperatura dosezat će i do 38 stupnjeva. U središnjoj Hrvatskoj također će prevladavati sunčano i sparno vrijeme, gotovo bez vjetra, dok će u gorju postojati veća vjerojatnost razvoja pljuskova i grmljavine tijekom poslijepodneva.

Na Jadranu će noć ponovno biti vrlo topla, što će mnogima otežavati odmor. U Dalmaciji će temperature ponovno prelaziti 35 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura mogla bi dosegnuti i 39 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme, od sredine dana u unutrašnjosti Dalmacije moguć je razvoj oblaka te lokalni pljuskovi i grmljavina, ponegdje praćeni prolazno jakim vjetrom. Tijekom noći puhat će umjerena bura, a tijekom dana maestral, dok će na krajnjem jugu buru sredinom dana zamijeniti sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Foto: DHMZ

Meteorologinja Tee Blažević za N1 upozorila je da je Hrvatska na samom vrhuncu toplinskog vala. Podsjetila je kako je temperatura u ponedjeljak na osječkom aerodromu premašila 39 stupnjeva, a tijekom utorka lokalno se očekuje i do 40 stupnjeva. Istaknula je kako će već tijekom utorka slabljenje anticiklone omogućiti razvoj lokalnih pljuskova, ponajprije u Gorskom kotaru, Lici, unutrašnjosti Dalmacije i na istoku zemlje. Najveća promjena vremena očekuje se u srijedu, kada će sa sjeverozapada stići hladna fronta. Upravo će taj dan označiti kraj aktualnog toplinskog vala.

Kako navodi N1, tijekom srijede očekuju se česti pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i navečer, kada lokalno može biti izraženog nevremena. Mogući su vrlo jaki udari vjetra, naglo okretanje vjetra na sjeverac i sjeveroistočnjak, a ponegdje nije isključena ni tuča. Pljuskovi će se tijekom večeri proširiti i na sjeverni Jadran, a tijekom noći i na sjever Dalmacije. Uz prolazak fronte naglo će osvježiti. Na moru će zapuhati jaka bura, koja će tijekom noći na četvrtak zahvatiti cijelu obalu, a na sjevernom Jadranu mjestimice će imati i olujne udare.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom četvrtka. Kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se u većem dijelu zemlje, uključujući i Dalmaciju, dok će temperature biti znatno niže, osobito u unutrašnjosti Hrvatske. Od petka se, prema trenutačnim prognozama, očekuje postupna stabilizacija vremena. Naoblaka će se raskidati, kiša će prestajati, a prevladavat će sunčanije i ugodnije vrijeme uz temperature bliže prosjeku za ovo doba godine.
Žena se bori za život nakon što je zaspala na stolici pokraj bazena: Tijelo joj je izgorjelo do kosti
Ključne riječi
superćelijski oblak vrućine dhmz vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Mimohod povodom Dana Bastille održava se unato? prijetnji delta varijante
Video sadržaj
17
PRIJENOS NA NACIONALNOJ TELEVIZIJI

Zbog ovog prestižnog mimohoda izbio je novi sukob Milanovića i Plenkovića: Riječ je o jednom od najpoznatijih vojnih događaja u Europi

Riječ je o jednom od najpoznatijih vojnih događaja u Europi, koji se svake godine održava 14. srpnja u Parizu povodom francuskog nacionalnog praznika. Mimohod se neprekidno organizira od 1880. godine, uz tek nekoliko prekida, a prolazi slavnom avenijom Champs-Élysées, od Slavoluka pobjede do Trga Concorde

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!