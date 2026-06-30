Meteorologinja upozorila: Stiže fronta, prijete tuča, olujni vjetar i obilna kiša

Hrvatska se i dalje nalazi pod utjecajem snažnog toplinskog vala koji će svoj vrhunac dosegnuti tijekom utorka i srijede. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i do 39, lokalno čak 40 Celzijevih stupnjeva, a meteorolozi upozoravaju da će nakon ekstremne vrućine uslijediti nagla promjena vremena praćena grmljavinskim nevremenom, jakim vjetrom, mogućom tučom i osjetnim padom temperature.

Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteoalarm za zagrebačku, karlovačku, osječku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Očekuje se pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, uz prolazno povećanje naoblake, dok su tijekom poslijepodneva mogući lokalni pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme, ponajprije u istočnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i dijelovima Dalmacije. Uz grmljavinske oblake mogući su i jaki udari vjetra.

Foto: DHMZ

Najviše dnevne temperature kretat će se između 34 i 39 stupnjeva, dok će jutra, osobito na Jadranu, ostati izrazito topla, uz temperature između 24 i 29 stupnjeva. Prema prognozi koju je objavio HRT, anticiklona tijekom utorka postupno slabi, no nad Hrvatskom se i dalje zadržava vrlo topao zrak. Na istoku zemlje prevladavat će sunčano vrijeme uz malu mogućnost ponekog poslijepodnevnog pljuska, a dnevna temperatura dosezat će i do 38 stupnjeva. U središnjoj Hrvatskoj također će prevladavati sunčano i sparno vrijeme, gotovo bez vjetra, dok će u gorju postojati veća vjerojatnost razvoja pljuskova i grmljavine tijekom poslijepodneva.

Na Jadranu će noć ponovno biti vrlo topla, što će mnogima otežavati odmor. U Dalmaciji će temperature ponovno prelaziti 35 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura mogla bi dosegnuti i 39 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme, od sredine dana u unutrašnjosti Dalmacije moguć je razvoj oblaka te lokalni pljuskovi i grmljavina, ponegdje praćeni prolazno jakim vjetrom. Tijekom noći puhat će umjerena bura, a tijekom dana maestral, dok će na krajnjem jugu buru sredinom dana zamijeniti sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Foto: DHMZ

Meteorologinja Tee Blažević za N1 upozorila je da je Hrvatska na samom vrhuncu toplinskog vala. Podsjetila je kako je temperatura u ponedjeljak na osječkom aerodromu premašila 39 stupnjeva, a tijekom utorka lokalno se očekuje i do 40 stupnjeva. Istaknula je kako će već tijekom utorka slabljenje anticiklone omogućiti razvoj lokalnih pljuskova, ponajprije u Gorskom kotaru, Lici, unutrašnjosti Dalmacije i na istoku zemlje. Najveća promjena vremena očekuje se u srijedu, kada će sa sjeverozapada stići hladna fronta. Upravo će taj dan označiti kraj aktualnog toplinskog vala.

Kako navodi N1, tijekom srijede očekuju se česti pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i navečer, kada lokalno može biti izraženog nevremena. Mogući su vrlo jaki udari vjetra, naglo okretanje vjetra na sjeverac i sjeveroistočnjak, a ponegdje nije isključena ni tuča. Pljuskovi će se tijekom večeri proširiti i na sjeverni Jadran, a tijekom noći i na sjever Dalmacije. Uz prolazak fronte naglo će osvježiti. Na moru će zapuhati jaka bura, koja će tijekom noći na četvrtak zahvatiti cijelu obalu, a na sjevernom Jadranu mjestimice će imati i olujne udare.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom četvrtka. Kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se u većem dijelu zemlje, uključujući i Dalmaciju, dok će temperature biti znatno niže, osobito u unutrašnjosti Hrvatske. Od petka se, prema trenutačnim prognozama, očekuje postupna stabilizacija vremena. Naoblaka će se raskidati, kiša će prestajati, a prevladavat će sunčanije i ugodnije vrijeme uz temperature bliže prosjeku za ovo doba godine.