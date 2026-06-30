Preminula poznata hrvatska trenerica: 'Bila je uzor sportašima'

Zagrebački plivački klub oprostio se od dugogodišnje trenerice Ive Pavelić Zouhar, koja je preminula u petak navečer. Iz kluba su priopćili kako ih je vijest o njezinoj smrti potresla te su istaknuli da je Pavelić Zouhar godinama bila jedan od ključnih ljudi u razvoju kluba i njegovih sportaša. "Dragi članovi kluba i prijatelji plivačkog sporta, s velikom tugom i dubokim poštovanjem obavještavamo članove Zagrebačkog plivačkog kluba da nas je u petak navečer napustila naša draga trenerica Iva Pavelić Zouhar", stoji u objavi kluba.

Ostatak objave prenosimo u cijelosti. "Iva je dugi niz godina bila važan dio našeg Kluba, a kao glavna trenerica ostavila je neizbrisiv trag u životima brojnih generacija plivačica i plivača. Bila je neumorni mentor drugim trenerima i nenadmašivo odgovoran član uprave kluba. Svojim znanjem, predanošću, smirenošću i iskrenom ljubavlju prema plivanju bila je uzor sportašima, trenerima i svima koji su imali privilegiju surađivati s njom.

Posebno ćemo pamtiti njezin snažan osjećaj pripadnosti Zagrebačkom plivačkom klubu koji je za Ivu bio mnogo više od mjesta rada - bio je zajednica kojoj je davala sebe, svoje vrijeme, svoje iskustvo i svoje srce. Njezina prisutnost, riječ podrške i trenerska mudrost, strpljivost i ljubav prema sportu i sportašima ostat će trajno utkane u povijest našeg Kluba i u naša sjećanja. Posljednji ispraćaj naše drage Ive bit će u četvrtak, 2. srpnja 2026. godine, na groblju Mirogoj u 09:10 sati.

U ime Zagrebačkog plivačkog kluba izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima, kolegama trenerima te svima koji su je poznavali i voljeli. Draga Iva, hvala ti na svemu što si dala našem Klubu, našim plivačima i hrvatskom plivanju. Tvoj trag ostaje s nama zauvijek. Počivala u miru", stoji u objavi.