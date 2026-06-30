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TRAŽE NAKNADU ŠTETE

Medikol podigao osam građanskih tužbi protiv Ivane Kekin

Zagreb: Konferencija za medije saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
30.06.2026.
u 08:35

Građanskim tužbama Medikol je, čini se, želio izbjeći druge vrste sudskih postupaka koje su mu stajale na raspolaganju, a u kojima bi Ivanu Kekin štitio zastupnički imunitet

Kako neslužbeno doznajemo, tvrtka Medikol ovih je dana podignula osam građanskih tužbi protiv Ivane Kekin. Riječ je o tužbama Medikolovih poliklinika i Ruđer Medikol ciklotrona protiv Ivane Kekin osobno, i to radi naknade štete. Svaka tužba, navodno, iznosi 10.000 eura, dok se ukupni odštetni zahtjev penje na 80.000 eura. Tužbe se, prema neslužbenim informacijama, temelje na tvrdnjama o iznošenju lažnih informacija i nanošenju štete ugledu tvrtke.

Građanskim tužbama Medikol je, čini se, želio izbjeći druge vrste sudskih postupaka koje su mu stajale na raspolaganju, a u kojima bi Ivanu Kekin štitio zastupnički imunitet.

Podsjetimo, Ivana Kekin u kampanji protiv Medikola posljednjih mjeseci tvrdi da se, kada HZZO plaća privatniku pregled za bolesnog čovjeka, radi o prelijevanju javnog novca za zdravstvo u privatne džepove.

S druge strane, iz Medikola tvrde da HZZO te usluge ne plaća samo Medikolu, nego i drugim privatnim poliklinikama; da sve europske zemlje primjenjuju isti model kako bi pacijenti što prije dobili zdravstvenu uslugu; te da bi, kada ne bi postojale privatne poliklinike poput Medikola, pacijenti takve usluge morali plaćati u inozemstvu, dok im ih u Hrvatskoj plaća HZZ.

Ključne riječi
tužba Ivana Kekin medikol

Komentara 22

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Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
08:45 30.06.2026.

ima kekinica novaca. ustedjela je na kuci u Istri, a i muz joj to zaradi za jedno vece svirke u Beogradu🤣

DA
DarkoIvica
09:14 30.06.2026.

Cijelo vrijeme o medikolu govore samo one koje imaju imunitet. Mislim da to dosta govori o tome kako stvar stoji sa pravne strane.

LI
liberta
09:07 30.06.2026.

Da je bila za šta ostala bi na radnom mjestu u KBC Rebro da lijeći svoje pacijente. Šta bi dali mladi kolege da su dobili tamo posao a ne da čekaju specijalizacije po par godina.

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