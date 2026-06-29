Zaljevske zemlje traže novasavezništva i jamstva da će ih SAD zaštititi

Posjet američkog državnog tajnika Marca Rubija državama Zaljeva nije bio tek još jedna u nizu diplomatskih turneja, nego pokušaj obnove ozbiljno narušenog povjerenja američkih saveznika nakon nedavnog rata s Iranom i početka novog ciklusa pregovora između Washingtona i Teherana. Rubio je tijekom obilaska Bahreina, Kuvajta i UAE te susreta s predstavnicima Vijeća za suradnju zemalja Zaljeva nastojao poslati jasnu poruku da SAD ostaje glavni jamac sigurnosti regije te da nikakav budući dogovor s Iranom neće biti postignut na štetu njihovih dugogodišnjih partnera.