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Hassan Haidar Diab
Autor
Hassan Haidar Diab

Zaljevske zemlje traže novasavezništva i jamstva da će ih SAD zaštititi

NATO Foreign Ministers Meeting - Sweden
Lindblom Stefan/Stella Pictures/
29.06.2026. u 22:28

Glavni su interesi zaljevskih zemalja očuvanje regionalne stabilnosti, zaštita naftnih i plinskih postrojenja te slobodna plovidba Hormuškim tjesnacem

Posjet američkog državnog tajnika Marca Rubija državama Zaljeva nije bio tek još jedna u nizu diplomatskih turneja, nego pokušaj obnove ozbiljno narušenog povjerenja američkih saveznika nakon nedavnog rata s Iranom i početka novog ciklusa pregovora između Washingtona i Teherana. Rubio je tijekom obilaska Bahreina, Kuvajta i UAE te susreta s predstavnicima Vijeća za suradnju zemalja Zaljeva nastojao poslati jasnu poruku da SAD ostaje glavni jamac sigurnosti regije te da nikakav budući dogovor s Iranom neće biti postignut na štetu njihovih dugogodišnjih partnera.

Ključne riječi
SAD rat na Bliskom istoku Bliski istok

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