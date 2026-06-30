Prodao sve što ima da spasi sina: Junak Paragvaja koji je bacio Njemačku na koljena prošao je pakao

Kada je 29. lipnja u Bostonu obranio jedanaesterce Kaija Havertza i Nicka Woltemadea, 26-godišnji Orlando Gill nije samo osigurao prolaz Paragvaju – ostvario je povratak kakav se rijetko viđa. Dok danas uživa u statusu heroja, prije samo četiri godine bio je na rubu egzistencije.

Gill, koji trenutno brani za argentinski San Lorenzo de Almagro, u prošlosti je prošao kroz iznimno teške trenutke. Kako je ranije otkrila njegova supruga Melissa, nakon rođenja sina Lautara Daniela obitelj se našla u teškoj financijskoj situaciji.

Kako bi pokrili troškove liječenja, račune i svakodnevni život, Orlando je bio prisiljen prodati gotovo sve što je imao: od odjeće i obuće do dresova iz svoje rane karijere, uključujući i dres kojim je 2019. predstavljao Paragvaj na južnoameričkom prvenstvu za igrače do 20 godina. "Kada se naš sin rodio, nismo imali ništa. Orlando je prodavao odjeću svog starog kluba, cipele, čak i dres U20 reprezentacije. Lauti se borio za život, a njegov otac je uvijek bio uz njega", napisala je tada Melissa na društvenim mrežama.

I nakon što je srušio Njemačku, Gill je pokazao koliko mu obitelj znači. Naime, nakon pobjede je u emotivnom intervju otkrio da je mislima uz nećaka koji je trenutno hospitaliziran i da pobjedu posvećuje njemu: "Ovo je za njega. Prolazi kroz jako teško razdoblje i nadam se da će se uskoro oporaviti."

Zanimljivo je da je Gill kao dječak igrao u napadu, a tek ga je trener u mladosti postavio pred gol uz ultimatum: "Ili ćeš biti vratar ili ćeš sjediti na klupi". S visinom od 199 centimetara, odluka se pokazala punim pogotkom. Ipak, njegov je put u reprezentaciji bio trnovit.

Legendarni paragvajski vratar José Chilavert nakon prve utakmice prvenstva kritizirao ga je nazvavši ga "nijemim", sugerirajući da bi morao više komunicirati s obranom. Gill mu je na najbolji način odgovorio na terenu. Prema podacima FIFA-e, Gill je bio najbolji vratar grupne faze natjecanja sa 17 upisanih obrana, a izvedba protiv Njemačke zapečatila je njegov status "kralja jedanaesteraca". S ovim rezultatom, Paragvaj je izjednačio svoj najbolji učinak nakon četvrtfinala iz 2010. godine, a s Gillom na vratima, nacija vjeruje da se čudo iz Južne Afrike može ponoviti i na američkom tlu.