Dijete preminulo kod Buzeta

UHIĆEN JE

Pazite na djecu na plaži! Srbin uhvaćen kako snima golu djecu u turističkom objektu, zaštitar ga uhvatio na djelu

Iz policije ističu da je javnost sve osvještenija o problemu neovlaštenog snimanja djece te da građani sve češće prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje brzu reakciju policije i privođenje počinitelja