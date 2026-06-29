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SMRT SE ISTRAŽUJE

Dijete preminulo kod Buzeta

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Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
29.06.2026.
u 10:36

Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.

Policija je jutros oko 6.05 sati zaprimila dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć djetetu. 

Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja, piše IstraIN.

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