Šok za Hrvatsku i Zlatka Dalića! Ozlijedio se Josip Stanišić, ovo je izgledalo bolno...

Crne slutnje navijača Bayerna i hrvatske nogometne reprezentacije obistinile su se tijekom dvoboja Lige prvaka između Bayerna i Chelseaja. U drugom poluvremenu, nakon jednog zračnog duela s Moisesom Caicedom, Josip Stanišić iznenada se uhvatio za koljeno i s bolnom grimasom ostao ležati na travnjaku. Iako je uspio samostalno napustiti teren, odmah je bilo jasno da se radi o problemu koji bi ga mogao ponovno udaljiti od nogometa. Trener Vincent Kompany morao je hitno reagirati, no situacija je bila dodatno komplicirana jer je na poluvremenu već zamijenio Jonathana Taha zbog žutog kartona. U igru je ušao Sacha Boey, koji je zauzeo poziciju desnog beka, dok se Konrad Laimer, koji je do tada igrao na toj poziciji, morao preseliti na lijevu stranu obrane. Ova iznenadna promjena unijela je nemir u redove Bavaraca, a za Stanišića je označila početak nove borbe s ozljedama koje su mu obilježile sezonu.

Ono što ovu situaciju čini posebno teškom jest činjenica da se Stanišić tek nedavno vratio u puni pogon nakon teške ozljede koja ga je zadesila na samom početku sezone. Njegov povratak bio je dugoočekivan, a trener Kompany vidio ga je kao ključnog igrača u svojoj obrambenoj liniji. Taman kad se činilo da je najgore iza njega i da će napokon uhvatiti natjecateljski ritam, sudbina se ponovno okrutno poigrala s 24-godišnjim braničem. Za igrača koji je prošle sezone briljirao na posudbi u Bayer Leverkusenu, osvojivši povijesnu dvostruku krunu, povratak u München pretvorio se u pravu noćnu moru. Umjesto da se bori za mjesto u početnoj postavi, Stanišić je prisiljen voditi bitku za vlastito zdravlje, a neizvjesnost oko težine nove ozljede unosi zebnju u redove njemačkog velikana. VIDEO POGLEDAJTE OVDJE.

Podsjetimo, Stanišićeva kalvarija započela je još u kolovozu 2024. godine, neposredno prije početka sezone Bundeslige. Na jednom od treninga doživio je rupturu kolateralnog ligamenta desnog koljena, što je zahtijevalo hitnu operaciju. Prognoze su bile obeshrabrujuće, a prve informacije govorile su o pauzi od šest tjedana do čak dva mjeseca. Zbog te je ozljede propustio cijeli početak sezone, uključujući važne prvenstvene utakmice, ali i ključne dvoboje hrvatske reprezentacije u Ligi nacija. Bio je to ogroman udarac kako za Bayern, koji je ostao bez polivalentnog i pouzdanog braniča, tako i za Zlatka Dalića, koji je u Stanišiću vidio standardnog člana prve postave Vatrenih. Njegov izostanak osjetio se na obje razine, a proces oporavka bio je dug i mukotrpan.

Klub je bio iznimno oprezan s njegovim povratkom, ne želeći riskirati obnovu ozljede. Prema planu, Stanišić se momčadskim treninzima priključio tek sredinom prosinca, a u klubu su ga vidjeli kao vitalnog igrača za drugi, odlučujući dio sezone. Uprava Bayerna pokazala je koliko vjeruje u njega produživši mu ugovor do 2029. godine, a njegov povratak s posudbe izravno je utjecao na odluku o prodaji Noussaira Mazraouija. Stanišić je trebao biti stup obrane, igrač sposoban pokriti sve pozicije u zadnjoj liniji i donijeti stabilnost momčadi prorijeđenoj ozljedama. Nažalost, taman kada je trebao početi vraćati ukazano povjerenje, zadesio ga je novi peh koji je sve te planove ponovno stavio na čekanje i otvorio brojna pitanja o njegovoj fizičkoj spremi.

Nova ozljeda Josipa Stanišića dolazi u najgorem mogućem trenutku za Bayern, čiji je ionako tanak igrački kadar već opterećen brojnim izostancima. Prije njega, s terena su zbog ozljeda morali izbivati Raphaël Guerreiro i Aleksandar Pavlović, a i Sacha Boey, njegova izravna zamjena, imao je problema s meniskusom u rujnu. Defenzivna linija Bavaraca postala je tako iznimno ranjiva, a trener Kompany prisiljen je na stalne improvizacije. Gubitak igrača Stanišićeve kvalitete i polivalentnosti dodatno će zakomplicirati situaciju i staviti ogroman pritisak na ostatak momčadi u nastavku sezone koja je ključna za njemačkog giganta.

Ipak, najveća briga vlada u stožeru hrvatske nogometne reprezentacije. Zlatko Dalić je u Josipu Stanišiću dobio pouzdanog i modernog braniča, sposobnog jednako kvalitetno odigrati na poziciji lijevog i desnog beka te stopera. Njegova ponovna ozljeda koljena, istog onog koje ga je mučilo na početku sezone, izaziva ozbiljnu zabrinutost. Dok se čekaju detaljne liječničke pretrage koje će otkriti točnu težinu ozljede i procijenjeno vrijeme oporavka, hrvatska nogometna javnost s nestrpljenjem iščekuje vijesti, nadajući se da izostanak vatrenog neće biti dugotrajan. Jedno je sigurno – pred Stanišićem je novo razdoblje neizvjesnosti i oporavka, a pred Dalićem nova glavobolja u slaganju obrambene linije za buduće izazove.