FOTO Naša pjevačica u samo nekoliko mjeseci skinula je čak 22 kilograma! Evo kako je napravila transformaciju

Sa svojom kćeri Luce uputila se u Biograd na Moru, gdje je djevojčica proslavila svoj osmi rođendan. Dan su provele u Dalmalandu, zabavnom i aqua parku koji je posljednjih godina postao jedno od omiljenih odredišta za obitelji s djecom tijekom ljetnih mjeseci.
No, ono što je trebao biti običan obiteljski izlet pretvorilo se u posebno iznenađenje. Djelatnici parka doznali su da Luce slavi rođendan pa su za slavljenicu i njezinu mamu pripremili tortu i malo rođendansko iznenađenje koje je dodatno uljepšalo njihov dan.
Nedavno joj je za dlaku izmakla pobjeda u popularnom showu Tvoje lice zvuči poznato, gdje je svojim nastupima osvojila simpatije publike, a ovih je dana predstavila i novu pjesmu "Sebična ljubav", koja je naišla na vrlo dobre reakcije publike.
Posljednjih mjeseci izgubila je čak 22 kilograma zahvaljujući promjeni prehrambenih navika. Odlučila se za vremenski ograničenu prehranu, obroke konzumira između 10 i 18 sati, iz jelovnika je gotovo u potpunosti izbacila slatkiše, dok si povremeno ipak dopusti kruh. Jedino čega se nije željela odreći jest malo šećera u jutarnjoj kavi.