FOTO Naša pjevačica u samo nekoliko mjeseci skinula je čak 22 kilograma! Evo kako je napravila transformaciju

Nakon povratka iz SAD-a, gdje je pjevala hrvatskim navijačima u FIFA Fan zoni na Svjetskom nogometnom prvenstvu, pjevačica Iva Ajduković prve slobodne dane odlučila je posvetiti svojoj obitelji.
Nakon povratka iz SAD-a, gdje je pjevala hrvatskim navijačima u FIFA Fan zoni na Svjetskom nogometnom prvenstvu, pjevačica Iva Ajduković prve slobodne dane odlučila je posvetiti svojoj obitelji.
Foto: Matija Lipar
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Sa svojom kćeri Luce uputila se u Biograd na Moru, gdje je djevojčica proslavila svoj osmi rođendan. Dan su provele u Dalmalandu, zabavnom i aqua parku koji je posljednjih godina postao jedno od omiljenih odredišta za obitelji s djecom tijekom ljetnih mjeseci.
Sa svojom kćeri Luce uputila se u Biograd na Moru, gdje je djevojčica proslavila svoj osmi rođendan. Dan su provele u Dalmalandu, zabavnom i aqua parku koji je posljednjih godina postao jedno od omiljenih odredišta za obitelji s djecom tijekom ljetnih mjeseci.
Foto: Matija Lipar
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No, ono što je trebao biti običan obiteljski izlet pretvorilo se u posebno iznenađenje. Djelatnici parka doznali su da Luce slavi rođendan pa su za slavljenicu i njezinu mamu pripremili tortu i malo rođendansko iznenađenje koje je dodatno uljepšalo njihov dan.
No, ono što je trebao biti običan obiteljski izlet pretvorilo se u posebno iznenađenje. Djelatnici parka doznali su da Luce slavi rođendan pa su za slavljenicu i njezinu mamu pripremili tortu i malo rođendansko iznenađenje koje je dodatno uljepšalo njihov dan.
Foto: Matija Lipar
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Bio je to lijep predah za Ivu Ajduković nakon iznimno uspješnog razdoblja.
Bio je to lijep predah za Ivu Ajduković nakon iznimno uspješnog razdoblja.
Foto: Matija Lipar
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Nedavno joj je za dlaku izmakla pobjeda u popularnom showu Tvoje lice zvuči poznato, gdje je svojim nastupima osvojila simpatije publike, a ovih je dana predstavila i novu pjesmu "Sebična ljubav", koja je naišla na vrlo dobre reakcije publike.
Nedavno joj je za dlaku izmakla pobjeda u popularnom showu Tvoje lice zvuči poznato, gdje je svojim nastupima osvojila simpatije publike, a ovih je dana predstavila i novu pjesmu "Sebična ljubav", koja je naišla na vrlo dobre reakcije publike.
Foto: Matija Lipar
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Uz glazbene uspjehe, mnogi su primijetili i veliku fizičku transformaciju pjevačice.
Uz glazbene uspjehe, mnogi su primijetili i veliku fizičku transformaciju pjevačice.
Foto: Matija Lipar
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Posljednjih mjeseci izgubila je čak 22 kilograma zahvaljujući promjeni prehrambenih navika. Odlučila se za vremenski ograničenu prehranu, obroke konzumira između 10 i 18 sati, iz jelovnika je gotovo u potpunosti izbacila slatkiše, dok si povremeno ipak dopusti kruh. Jedino čega se nije željela odreći jest malo šećera u jutarnjoj kavi.
Posljednjih mjeseci izgubila je čak 22 kilograma zahvaljujući promjeni prehrambenih navika. Odlučila se za vremenski ograničenu prehranu, obroke konzumira između 10 i 18 sati, iz jelovnika je gotovo u potpunosti izbacila slatkiše, dok si povremeno ipak dopusti kruh. Jedino čega se nije željela odreći jest malo šećera u jutarnjoj kavi.
Foto: Matija Lipar
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FOTO Evo kako je ranije izgledala Iva Ajduković
FOTO Evo kako je ranije izgledala Iva Ajduković
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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