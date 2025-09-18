Naši Portali
SLUŽBENO

Pala je nova smjena: Slavni vatreni više nije trener Vukovara, evo tko će ga naslijediti

VL
Autor
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 08:39

- Vukovar od srca zahvaljuje Gordonu na svemu što je napravio i što je dao za ovaj klub, za grad i za naše navijače. Njegova uloga u stvaranju jednog od najvećih uspjeha u povijesti Vukovara ostat će zauvijek upisana zlatnim slovima

Bivši hrvatski reprezentativac Gordon Schildenfeld više nije trener Vukovara 1991, kluba s kojim je izborio ulazak u SuperSport HNL. - HNK Vukovar 1991 ovim putem obavještava javnost kako Gordon Schildenfeld više nije trener prve momčadi našeg kluba. U nastavku sezone momčad će privremeno preuzeti dosadašnji pomoćni trener, Kristijan Polovanec. Gordon je na klupu Vukovara sjeo u studenom 2024. godine i u kratkom vremenu ostavio dubok trag – vodio nas je do povijesnog uspjeha, ulaska u Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, čime je ostvario san generacija naših igrača, navijača i svih ljudi koji žive ovaj klub.

Vukovar od srca zahvaljuje Gordonu na svemu što je napravio i što je dao za ovaj klub, za grad i za naše navijače. Njegova uloga u stvaranju jednog od najvećih uspjeha u povijesti Vukovara ostat će zauvijek upisana zlatnim slovima. Šifo, želimo ti puno sreće i uspjeha u daljnjoj trenerskoj karijeri! - napisao je u objavi hrvatski prvoligaš. 

NOVI ČELNIK

Emotivni Boban rasplakao se nakon što su ga izabrali za predsjednika Dinama, zagrlio je Zajeca

- Čestitam vam svima, bio je ovo dug proces da dođemo do ovog trenutka. Ponosan sam na sve dinamovce, na predsjednika Velimira Zajeca koji je toliko napravio da dođemo do ove mogućnosti, na sve vas, pa i malo na sebe. Hvala vam na svemu, lijepo vas je sve imati tu na okupu, to što ste svi došli dovoljno govori o ozbiljnosti i predanosti ovom klubu - poručio je novi predsjednik Dinama, Zvonimir Boban.

Učitaj još