Pala je nova smjena: Slavni vatreni više nije trener Vukovara, evo tko će ga naslijediti

Bivši hrvatski reprezentativac Gordon Schildenfeld više nije trener Vukovara 1991, kluba s kojim je izborio ulazak u SuperSport HNL. - HNK Vukovar 1991 ovim putem obavještava javnost kako Gordon Schildenfeld više nije trener prve momčadi našeg kluba. U nastavku sezone momčad će privremeno preuzeti dosadašnji pomoćni trener, Kristijan Polovanec. Gordon je na klupu Vukovara sjeo u studenom 2024. godine i u kratkom vremenu ostavio dubok trag – vodio nas je do povijesnog uspjeha, ulaska u Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, čime je ostvario san generacija naših igrača, navijača i svih ljudi koji žive ovaj klub.

Vukovar od srca zahvaljuje Gordonu na svemu što je napravio i što je dao za ovaj klub, za grad i za naše navijače. Njegova uloga u stvaranju jednog od najvećih uspjeha u povijesti Vukovara ostat će zauvijek upisana zlatnim slovima. Šifo, želimo ti puno sreće i uspjeha u daljnjoj trenerskoj karijeri! - napisao je u objavi hrvatski prvoligaš.