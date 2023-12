Hajdukov financijski minus nije loš koliko se čini, ali rizici su ogromni. Koji su benefiti ako bude prvak?

Nakon jesenskog dijela prvenstva u kojem je Hajduk završio na čelu prvenstvene ljestvice HNL-a, održana je tradicionalna sjednica Skupštine kluba za kraj kalendarske 2023. godine. Na toj sjednici razgovaralo se o mnogim važnim aspektima za klub, što o onim rezultatskim, što o onim izvan toga, ali većini hrvatske sportske javnosti na Skupštini jedan podatak upao je u oko više nego svi drugi – Hajduk je 2023. godinu završio s minusom od 12,47 milijuna eura.

Istina je negdje u sredini

I dok će na površini jedan dio sportske javnosti reagirati u smislu da je to automatski iznimno loše poslovanje, drugi će ustvrditi da je riječ o očekivanom i donekle prividnom rezultatu koji zapravo nije problematičan. Ako zagrebemo dublje u financijsku situaciju Hajduka i proučimo što se tu događa, istina se zapravo nalazi negdje u sredini i definitivno postoje dvije strane priče. Zbog brojnih razloga, koje ćemo navesti, istina je da u ovom trenutku ta sama brojka nije onoliko zabrinjavajuća koliko se na prvi dojam čini, ali, s druge strane, isto tako postoje veliki rizici ako se u budućnosti do određenih rezultata ne dođe. Tada će ova brojka itekako postati zabrinjavajuća. Kad bismo sve morali svesti na jednu rečenicu, Hajduk se u svojem poslovanju kreće u pozitivnom smjeru na svim planovima osim na rezultatskom.

VEZANI ČLANCI:

U startu je, čisto radi što točnije percepcije, važno naglasiti da transfer Luke Vuškovića u engleski Tottenham nije proknjižen za 2023., nego za 2025. godinu. S tim transferom (14 milijuna eura) Hajduk bi ovu godinu završio u čistom plusu od oko milijun i pol eura. Predsjednik Lukša Jakobušić istaknuo je da, osim tog transfera, Hajduk nije imao namjeru prodavati ostale važne talente ponajprije zbog rezultatskih razloga te je priznao da je time klub poduzeo svojevrstan planirani rizik.

Tu dolazimo do one sad već kultne rečenice bivšeg trenera Hajduka Marka Loze: "Koji su benefiti osvajanja naslova prvaka za Hajduk?" Vrlo jednostavan i kratak odgovor na to, pomalo i bizarno pitanje jest da su benefiti ogromni. Kao prvo, osvajanjem naslova svi Hajdukovi igrači drastično će dobiti na vrijednosti, što će pomoći pri još unosnijoj prodaji igrača, koja će u budućnosti biti nužna. Kao drugo, ulaganje i interes navijača za klub će se još dodatno povećati tim rezultatskim uspjehom i dati još veću financijsku injekciju klubu, čak veću i od ove trenutačno pozamašne. Treće, možda i najvažnije, jest što bi Hajduk naslovom prvaka imao znatno veću šansu u europskim kvalifikacijama doći do grupnih faza nekog od europskih natjecanja, a prihodi od plasmana u grupu nekog europskog natjecanja bi, koje god to bilo, skupa s dodatnim prihodima od ulaznica za te utakmice Hajduku u potpunosti donijelo siguran i održiv model poslovanja.

VEZANI ČLANCI:

Iz svega ovog u prethodnim paragrafima vrlo lako možemo doći do zaključka. Ako kojim slučajem splitska momčad ne osvoji naslov prvaka, ne digne dodatno vrijednost svojih igrača (kako je Jakobušić sam naglasio – glavne imovine Hajduka) te se ne uspije plasirati u grupnu fazu nekog europskog natjecanja, sve ove pozitivne stvari koje se događaju oko članstava, redovito dobro popunjenog Poljuda, odličnih brojki u smislu prodaje Hajdukovih proizvoda, marketinga na razini i vrlo dobrog funkcioniranja Hajduk Digitala, koji će u 2024. izrasti u novi pay-per-view sistem (svojevrsnu televiziju), neće previše značiti. Ako rezultatski zacrtani aspekti izostanu, svi ti aspekti izvan terena, sva ta pozitivna fluidnost i "cash flow" koji su proteklih godina postignuti skoro pa će biti "piši kući propalo". Hajduk će, bez Europe i naslova ligaškog prvaka, jednostavno u jednom trenutku postati financijski neodrživ u trenutačnom modelu. Neće se svake godine događati iznos izlaznog transfera poput ovoga za Luku Vuškovića, a sami prihodi od navijačkog interesa ili TV prava jednostavno neće biti dovoljni za nastavak funkcioniranja kluba, čak i ako se uspije ostvariti neki izlazni transfer od nekoliko milijuna eura.

'Naslov se mora osvojiti'

U konačnici, Hajduk objektivno izgleda bolje i održivije nego li je to bio slučaj prethodnih godina što se tiče redovnih aspekata poslovanja, ali isto svjesno preuzima gotovo sve moguće poslovne rizike za rezultatski uspjeh. I sam predsjednik Lukša Jakobušić rekao je: "Kad ti je predsjednik Nadzornog odbora rekao da moraš osvojiti naslov, sve ti je jasno", a sam predsjednik NO Aljoša Pelivan istaknuo je: "Sve dok ne počnemo igrati skupine europskih natjecanja, bit ćemo u riziku, dopustili smo nešto veći rizik jer smo svjesni da se titula ove sezone mora osvojiti." Te dvije rečenice govore više nego dovoljno. Kad predsjednik kluba i predsjednik Nadzornog odbora javno ovako govore, onda ste u potpunosti svjesni o kolikom je imperativu riječ.