FOTO Luka Vušković napustio je splitski Hajduk. Hrvatski dragulj objavom otkrio gdje je otputovao

Bivši kapetan Hajduka

Vejić: Pukštas je jedinstven, ali neće još dugo ostati. Samo jedan igrač je bolji od njega

Uspio je smiriti svlačionicu i unio im samopouzdanje, za to je i doveden. Treba mu čestitati. Karoglan je nogometni fanatik koji možda nekada i pretjeruje u filozofiranju, no to ga je dovelo na ovu razinu. No, neće se Dinamo tek tako predati, bit će tu još rata – rekao je bivši kapetan Hajduka, Hrvoje Vejić