Hajduk je u velikom problemu, može li opasni protivnik to iskoristiti? Nema im pet igrača

Povratak domaćim ligaškim nadmetanjima donosi nam, među ostalim, u 27. kolu HNL-a okršaj dviju dalmatinskih momčadi, drugoplasiranog Hajduka i posljednjeplasiranog Šibenika na Poljudu (16.00, HRT 2 i MaxSport 1). S jedne strane, Hajduk je dominantan u dvobojima protiv Šibenika u posljednje vrijeme. Bijeli su u nizu od šest uzastopnih utakmica u međusobnim dvobojima, a u posljednjih devet utakmica ne znaju za poraz protiv Šibenčana (osam pobjeda i jedan remi). Za posljednju pobjedu Šibenika moramo se vratiti u listopad 2021. godine kad su 'narančasti' svladali Hajduk vođen Jensom Gustafssonom na Šubićevcu s 2:0. S druge strane, forma Šibenčana u posljednje vrijeme obećava. Momčad Rajka Vidovića dolazi na Poljud nakon domaće pobjede protiv Istre, a prije toga i otkinutog boda lideru Rijeci na Rujevici. Hajduk je, pak, po formi u posljednjih deset utakmica tek peta najbolja momčad lige.

– Šibenik je u dobrom nizu, jako su vertikalni, pogotovo u skoku. Očekuje nas teška utakmica, još ih je deset do kraja, tu smo, u igri smo. Dvoboj protiv Šibenika bit će sve osim lagane utakmice. Moramo ostaviti srce na terenu i tako pobijediti, ali to neće biti lako – rekao je trener Hajduka Gennaro Gattuso.

Unatoč statusu autsajdera na papiru, Vidović nema namjeru na Poljud doći podignuti bijelu zastavu.

– Pred nama je jako važna utakmica za jednu i drugu momčad. Hajduk jako dugo nije bio u ozbiljnoj borbi za titulu u ovako kasnoj fazi sezone. S druge strane, nama je svaki bod važan u borbi za ostanak. Nema dvojbe da je Hajduk favorit, naročito kad igra na Poljudu pred svojom vojskom navijača. Međutim, nas su i prije utakmice u Rijeci svi bili prekrižili pa smo uzeli bod. To je draž nogometa, ne pobjeđuje uvijek favorit na papiru, pobjeđuje se na terenu – istaknuo je strateg Šibenika, kojem će velik izostanak biti neigranje kartoniranog kapetana Ivana Santinija, bivšeg napadača hrvatske reprezentacije koji je uvjerljivo najbolji duel-igrač lige ove sezone:

– On puno fali za naš stil igre. Međutim, nećemo plakati. Koga nema bez njega se može i mora. Imamo mi još dosta dobrih napadača; Božića, Laću, Kulušića, Zdunića... Sigurno je da će oni koji dobiju priliku pokušati odigrati na najbolji mogući način. Idemo maksimalno s onime što imamo, a ja tim dečkima vjerujem.

Izostanak Santinija komentirao je i Gattuso.

– Ni protiv Dinama nije igrao Santini i opet su bili opasni. Priča se o njihovim problemima unutar kluba, da nemaju novca i plaća, ali takvi su klubovi najopasniji jer nemaju što izgubiti. Morat ćemo biti na razini jer će sigurno svaki igrač Šibenika htjeti pobijediti Hajduk.

I Hajduk će imati svojih izostanaka. Protiv Šibenika neće moći nastupiti kartonirani stoper Filip Uremović, a zbog ozljeda na raspolaganju neće biti Jana Mlakara, Stipe Biuka te još otprije Lovre Kalinića i Mihaela Žapera. Najbitnije je za bijele činjenica da je na raspolaganju najbolji strijelac i asistent lige Marko Livaja. Rajko Vidović odgovorio je na pitanje kako ga zaustaviti.

– A kako čuvati Messija? Teško, jako teško. Po meni je Livaja najjači igrač lige i svi smo mi treneri pokušavali njega zaustaviti. Pa ga dupliraj, pa ovo, pa ono, ali on je baš kvaliteta. Jednostavno, igrač koji ga čuva mora imati svoj dan i usput se nadati da Livaja neće biti na top razini.

Za kraj vrijedi dodati da je Gattuso na najavnoj konferenciji za medije komentirao i viralan verbalni sukob s Joškom Jeličićem nakon poraza Hajduka protiv Rijeke.

– Žao mi je što se tako ponaša jedan profesionalni nogometaš, koji zna koje su teškoće u nogometu. Mogu razumjeti da takve usporedbe rade novinari, to je njihov posao. Ali posao bivšeg nogometaša to nije. Zamjeram mu što nema hrabrosti reći mi stvari u lice. Kad dođem u studio, pruža mi ruku, a poslije priča protiv mene. Žao mi je što su moj stav i stil govora neki protumačili kao napad na njega, to nije bilo tako. Godina je 2025., što danas znači riječ stranac? To u Hrvatskoj ne postoji. Mi smo Europska unija. Ta mi riječ ostavlja loš okus u ustima. Ovdje sam deset mjeseci, nisam imao problema ni s kim po pitanju riječi stranac. Ne mogu mijenjati kulturu i mentalitet naroda, mogu se prilagoditi, ali ta mi riječ izaziva loš okus.