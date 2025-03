Cannavaro ukazao na veliki problem Dinama, ovo jako muči plave: 'Nešto moramo promijeniti...'

Dinamo je u poljednje dvije utakmice upisao dvije važne pobjede, no one dobivaju na važnosti samo ako plavi nastave taj niz. Ne stignu li do pobjeda nam Varaždinom (nedjelja u 18.45) u gostima pa tjedan dana kasnije kod Istre 1961, onda će značaj pobjeda nad Slavenom Belupom i Lokomotivom ozbiljno izgubiti na značaju. Samo pobjede u nizu otvaraju mogućnost Dinamu da ponovi prošlu sezonu u kojoj je također bodovno kasnio, pa uvjerljivom serijom od 12 pobjeda i dva remija stigao do novog naslova prvaka. Za nedavnog druženja s trenerom Dinama Fabijom Cannavarom ustvrdio je da dobro zna kako je to plava momčad napravila prošle sezone, ali da niti jedna sezona nije ista i da on nema namjeru gledati dalje od prve sljedeće utakmice, a to je ova u Varaždinu. Tijekom ove sezone jedan od problema plavih je i to što nije spojio dvije pobjede u nizu u gostima.

- U petak sam svojim igračima pokazao analizu i razliku naših utakmica kod kuće i onih u gostima i ta razlika je prevelika. Izgubili smo u gostima pet utakmica, triput remizirali i samo četiri puta pobijedili. Stoga, nešto moramo promijeniti jer je ta razlika naših partija kod kuće i u gostima prevelika. Sad idemo u Varaždin, riječ je o teškom suparniku koji je primio jako malo pogodaka, no mi moramo preuzeti odgovornost, morat ćemo puno raditi na terenu da bismo uzeli bodove - kazao je Fabio Cannavaro te je trener Dinama pokušao objasniti otkud tolika razlika u utakmicama u Maksimiru i onima izvan njega.

- Kod kuće se osjeća da imamo više samopouzdanja, ali ima tu i nešto do osobnosti. Kod kuće si nekako siguran da ćeš pobijediti, imaš svoje navijače, ne odustaješ niti u jednom trenutku, a mi u gostima moramo više raditi kao momčad - dodao je.

Dinamova utakmica je posljednja u ovom kolu, dotad će svoje susrete odigrati i Rijeka i Hajduk, momčadi koje su bodovno ispred plavih. Pobijede li Riječani i Splićani, to može biti dodatni pritisak, momčad zna da mora pobijediti, a da neće napraviti pomak prema vodećem dvojcu.

- Iskreno, uopće ne razmišljam o tome, ako budemo gledali na Rijeku i Hajduk, onda nepotrebno gubimo svoju energiju. Ono što je nama potrebno je pobjeda za pobjedom - veli trener plavih.

Kad je danas dolazio na konferenciju za novinare, prije početka je prokomentirao vrijeme, stalnu kišu. A u Varaždinu plave ne čeka puno ljepše vrijeme, ali ih čeka novi travnjak kojeg su Varaždinci postavili u ovoj reprezentativnoj stanci, pa će Varaždin i Dinamo svojim susretom taj travnjak 'krstiti'.

- Ako igrate u bazenu nije dobro (kao što je bilo u kupu s Osijekom, nap.a.), a dobar teren je dobar za obje momčadi. No, mi u posljednje vrijeme zbog ovakvog vremena ni ne treniramo na dobrim terenima. Ako se igra na dobrom travnjaku onda nema nikakvih izlika. Mi svakako moramo biti koncentrirani na našu igru, znamo da u sljedećih pet utakmica četiri puta igramo u gostima, ali nikakvi alibiji nam ne trebaju.

Leon Belcar je do ove zime igrao u Varaždinu prije preseljenja u Dinamo, je li vam otkrio neke detalje o sljedećem suparniku?

- Ma ne, ja sam gledam utakmice i naše suparnike, želim vodjeti gdje su dobri, gdje im se može nauditi. Ne volim o tome pričati s igračima, želim sam vidjeti ono što nas čeka - kaže Cannavaro.

Dinamo će u ovoj utakmici biti bez stopera Nike Galešića i Raula Torrentea koji odrađuju suspenzije zbog kartona. Kad smo se tijekom tjedna družili s Cannavarom prilično je ozbiljno stao u obranu Samyja Mmaeea, znači li to da će on biti u stoperskom paru s Theophileom?

- Vidjet ćemo sutra. Previše je bilo fokusa na Mmaeea, no ja sam vidio da nije on za sve kriv, upirati prstom u jednog igrača nije pošteno, želim i dalje raditi s njim, dati mu samopouzdanje. Imamo dvije mogućnosti za ovu utakmicu jer stopera može odigrati i Ristovski.

Dinamo ima i talentiranog mladog stopera Leona Jakirovića, no on očito neće osjetiti novi varaždinski travnjak, ili možda ipak hoće?

- Ne, dao sam mu malo da igra u Ligi prvaka, ali za sve postoji pravo vrijeme, mislim da sve treba doći u svoje vrijeme. On je dobar, može još napredovati. Dobro je igrao u mladoj reprezentaciji. Možda će ići s nama u Varaždin, ali tamo će nam trebati igrači koji mogu odigrati to što želimo - zaključio je Fabio Cannavaro.

No, u ovom trenutku je najmanje važno tko će igrati, važno je da Cannavaro izabere one koji mogu doći do te izuzetno važne pobjede i nastaviti seriju, doći do treće uzastopne probjede i da nastave 'puhati' za vratom' Rijeci i Hajduku.