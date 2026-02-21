Gorica nanijela Istri treći poraz zaredom i pobjegla daleko od dna ljestvice

Nogometaši Gorice sasvim su zasluženo u prvom subotnjem susretu 23. kola HNL-a ugrabili tri gostujuća boda, pobijedili su u Puli s 2-0 (1-0) domaću Istru 1961.

U 41. minuti gosti iz Velike Gorice su poveli, a strijelac je bio Domagoj Pavičić. Sve je zaključeno u 77. minuti kada je Jurica Pršir pogodio za 2-0.

Ovom pobjedom Gorica je bodovno dodatno pobjegla dvojcu koji je na dnu ljestvice. Vukovar 1991 sada ima šest, a Osijek čak devet bodova manje. Istra 1961 je nastavila svoj negativan niz, u posljednja četiri ligaška susreta ima jedan remi i tri poraza.

Bolji je dojam na startu dvoboja ostavila Gorica koja je stvorila dvije dobre prilike u uvodnih petnaest minuta. U oba slučaja je prijetio Bogojević, ali je jednako tako u oba slučaja vrlo dobro reagirao domaći vratar Kolić. U početku ogleda jednom je i okvir vrata spasio domaćina.

Nakon što je Gorica dominirala na startu, ali bolju igru nije naplatila pogotkom, uslijedilo je razdoblje ravnopravne igre u kojem je Istra 1961 uspostavila ravnotežu i imala je prividnu inicijativu iz kojih se nije 'rodila' niti jedna prava šansa.

Kada se to najmanje očekivala Gorica je u 41. minuti zasluženo povela i okrunila kvalitetnije prvo poluvrijeme. Pršir je ukrao loptu, a akcija je završila sve do Pavičića koji je bio strijelac za gostujućih 1-0.

Od početka drugog poluvremena krenula je nešto agresivnija igra Istre 1961, ali i u nastavku susreta teško je pulska momčad kreirala prave šanse. U 49. minuti je pokušao Frederiksen i bio je to prvi donekle smisleni pokušaj domaćina.

Nakon toga se igralo točno kako je odgovaralo gostima. U slabom ritmu mnogo rastrgane igre ispunilo je minute sve do 77. kada su Velikogoričani zabili drugi put. Potpuno je ispala pulska obrana, a pred Kolića se sam pojavio Pršir i lakoćom zabio za 2-0.

Dotad ništa u ovom susretu nije napravila Istra 1961, a nije niti do kraja dvoboja i Gorica je lakoćom sačuvala dva gola prednosti.

U nastavku dana ogled 23. kola će od 17.15 sati na maksimirskom stadionu odigrati Lokomotiva - Osijek. U nedjelju će od 15 sati igrati Varaždin - Dinamo, a potom u derbiju kola na Poljudu od 17.45 sati Hajduk - Rijeka.

U prvom ogledu 23. kola na osječkom Gradskom vrtu su Vukovar 1991 i Slaven Belupo remizirali 2-2. Gosti su vodili 2-0 nakon čega je Puljić realizirao dva jedanaesterca za konačni remi.