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FITNESS IKONA

Znate li čime se danas bavi Renata Sopek? Ima novi posao, a progovorila je i o ljubavnom životu

Zagreb: Renata Sopek na koncertu Sergeja Ćetkovića
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
14.06.2026.
u 19:30

I dok o poslu i zdravim navikama govori otvoreno, o privatnom je životu, pogotovo nakon prekida dugogodišnje veze prije više od godinu dana, potpuno samozatajna

Jedno od najprepoznatljivijih TV lica, Renata Sopek, svoju je karijeru fitness ikone zamijenila onom u odnosima s javnošću. Iako je publika pamti po popularnim treninzima s DVD izdanja, za koje je i danas pitaju, danas kao magistra struke radi dinamičan posao u PR agenciji.

Magistra sam odnosa s javnošću i u skladu s tim već dugi niz godina radim zahtjevan i dinamičan posao. U PR agenciji radim s klijentima za koje, zajedno sa svojim kolegama, realiziram cjelovit portfelj marketinških usluga koje agencija nudi. I dalje moderiram različite evente te surađujem s premium brendovima u promotivne svrhe. Moj životni tempo i dalje je vrlo dinamičan, baš kao što je uvijek i bio - rekla je Sopek u najnovijem intervjuu za Net.hr.

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Ipak, tjelovježba je ostala sastavni dio njezina života. - Oduvijek treniram vrlo intenzivno i ne dopuštam da mi godine diktiraju način vježbanja. Čak i kada sam se suočila s problemom sa štitnjačom i morala prilagoditi određene segmente treninga, nisam odustala od aktivnosti, što se pokazalo dobrom odlukom., ističe Sopek..

Osvrćući se na razdoblje 2000-ih, kada je vitkost bila medijski imperativ, naglašava kako je uvijek promovirala zdravlje na prvom mjestu, a ne izgladnjivanje. Dobra forma, kaže, bila je samo posljedica zdravih navika. Tajna njezina mladolikog izgleda leži, vjeruje, u kombinaciji dobre genetike, kontinuiranog treninga i „self-care” rutine. Tome pridonosi i mediteranska prehrana s puno ribe, povrća i voća, ali i ključan balans između stresnog poslovnog života i osobnih potreba. - Kada smo zadovoljni i ispunjeni, vjerujem da to zrači i prema van - poručuje.

I dok o poslu i zdravim navikama govori otvoreno, o privatnom je životu, pogotovo nakon prekida dugogodišnje veze prije više od godinu dana, potpuno samozatajna. Na izravno pitanje ima li nove ljubavi na vidiku, Sopek je odgovorila odlučno: - Kada je riječ o privatnom životu, nikada nisam bila previše rječita. Smatram da svoju intimu svatko treba čuvati za sebe i dijeliti je s ljudima koji su mu bliski, a ne izlagati je javnosti. Tim se načelom vodim i danas - zaključila je Sopek u intervjuu.

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Zagreb: Renata Sopek na koncertu Sergeja Ćetkovića
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*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
renata sopek showbiz

Komentara 1

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RU
RuA
19:39 14.06.2026.

Ni kučeta, ni mačeta...

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