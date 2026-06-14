Kina se obračunava s 'kuhinjama duhova': Otkrivene su tisuće diljem zemlje

Kineska vlada odlučila se obračunati s "kuhinjama duhova", odnosno restoranima koji zapravo ne postoje, ali se pojavljuju na aplikacijama za dostavu hrane. Takvi restorani prenose narudžbe na druge dobavljače koji ih ispunjavaju po nižim troškovima, što trgovcima omogućuje da maksimiziraju profit. Vlasti su otkrile tisuće takvih "kuhinja duhova“ diljem Kine, što je izazvalo zabrinutost da se niske cijene ostvaruju na račun sigurnosti hrane.

Sve je eskaliralo nakon što je muškarac u Pekingu podnio pritužbu zbog torte ukrašene nejestivim cvijećem. Dužnosnici su otkrili da lanac iz kojeg je naručio tortu navodi gotovo 380 lokacija, ali nema niti jednu fizičku trgovinu. Kako je istraga odmicala, otkriveno je da lanac prihvaća narudžbe koje se zatim prebacuju na drugu platformu i daju različitim trećim stranama, ovisno o tome tko ponudi najnižu cijenu.

Na sedam velikih aplikacija za dostavu hrane, pronađeno je 67.000 "kuhinja duhova". Uz to, otkriveno je kako su i samo platforme za dostavu bile upoznate sa situacijom. "Ako budemo previše strogi u provjeri, trgovci će otići na druge platforme“, navodno je jedan zaposlenik dostavne aplikacije rekao dužnosnicima, prenosi BBC.

Prema novim pravilima, aplikacije za dostavu hrane moraju provjeravati licence i adrese restorana, a trgovci moraju osigurati da se sve podudara s fizičkim poslovanjem, kao i navesti nude li uslugu konzumacije u lokalu.