Bijela kuća navodno razmatra plan kojim bi SAD sklopio dogovor o kupnji otoka Chagos nakon što su ambicije predsjednika Donalda Trumpa da SAD preuzme kontrolu nad Grenlandom završile neuspjehom. Američki je predsjednik više puta prijetio aneksijom nekoliko država i teritorija, uključujući Kanadu i Venezuelu, koje potencijalno smatra svojim 51. saveznom državom. Slične prijetnje uputio je i Panami i Kubi.
Njegov najnoviji navodni plan slijedi nakon kašnjenja u britanskom zakonodavstvu kojim bi se dovršio predavanje tog teritorija istočnoafričkoj državi Mauricijusu. Trump je u vrijeme najave tog sporazuma kojim se organizira britansko predavanje jurisdikcije nad Chagosom Mauricijusu nazvao "činom VELIKE GLUPOSTI".
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Ivana Šušak (Alfatec):
40 triljuna duga centralne vlade. 6 trilijuna lokalne vlade. 18 trilijuna je dug kućanstava. Korporativni sektor +20 trilijuna duga, a centralna vlada im kupuje dugove ka i u EU sovjetskom savezu. Kucaju i štampaju papirne i digitalne valute i kupuju dugove vlada i korporacija ukratko. To vam je USA, država koja je okrenula leđa sama sebi kad je svon Europskom poriklu okrenula leđa da bi bila jedna usrana rimska kozmopolitska prčija