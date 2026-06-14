Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NACIONALNA SIGURNOST

Nakon Grenlanda Trump želi preuzeti još jedan ključni strateški otok

Autor
Danijel Prerad
14.06.2026.
u 21:53

Američki je predsjednik više puta prijetio aneksijom nekoliko država i teritorija, uključujući Kanadu i Venezuelu, koje potencijalno smatra svojim 51. saveznom državom. Slične prijetnje uputio je i Panami i Kubi.

Bijela kuća navodno razmatra plan kojim bi SAD sklopio dogovor o kupnji otoka Chagos nakon što su ambicije predsjednika Donalda Trumpa da SAD preuzme kontrolu nad Grenlandom završile neuspjehom. Američki je predsjednik više puta prijetio aneksijom nekoliko država i teritorija, uključujući Kanadu i Venezuelu, koje potencijalno smatra svojim 51. saveznom državom. Slične prijetnje uputio je i Panami i Kubi.

Njegov najnoviji navodni plan slijedi nakon kašnjenja u britanskom zakonodavstvu kojim bi se dovršio predavanje tog teritorija istočnoafričkoj državi Mauricijusu. Trump je u vrijeme najave tog sporazuma kojim se organizira britansko predavanje jurisdikcije nad Chagosom Mauricijusu nazvao "činom VELIKE GLUPOSTI".

Ključne riječi
Donald Trump Chagos

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Šubić129
Šubić129
22:55 14.06.2026.

40 triljuna duga centralne vlade. 6 trilijuna lokalne vlade. 18 trilijuna je dug kućanstava. Korporativni sektor +20 trilijuna duga, a centralna vlada im kupuje dugove ka i u EU sovjetskom savezu. Kucaju i štampaju papirne i digitalne valute i kupuju dugove vlada i korporacija ukratko. To vam je USA, država koja je okrenula leđa sama sebi kad je svon Europskom poriklu okrenula leđa da bi bila jedna usrana rimska kozmopolitska prčija

Avatar Šubić129
Šubić129
22:47 14.06.2026.

Trump može pušit kurac ka i cila američka gamad. Vrime američke gamad je davno prošlo

BL
Bloomberg
22:51 14.06.2026.

Ajmo pričati o činjenicama? Što je on to do sada učinio otkako je u drugom mandatu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ČUPALI CIGLE IZ TLA

FOTO Kaos u Ženevi uoči samita G7: Prosvjednici razbili prozor UN-a i zapalili Teslu, policija bacila suzavac...

Samit koji će se održati od 15. do 17. lipnja u Evian-les-Bains na obali Ženevskog jezera, okupit će čelnike Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a, uz Europsku uniju. Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini bit će glavna tema rasporeda, a čelnici će nastojati izbjeći sukob s Trumpom dok on nastoji finalizirati okvir mirovnog sporazuma s Iranom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!