Nakon Grenlanda Trump želi preuzeti još jedan ključni strateški otok

Bijela kuća navodno razmatra plan kojim bi SAD sklopio dogovor o kupnji otoka Chagos nakon što su ambicije predsjednika Donalda Trumpa da SAD preuzme kontrolu nad Grenlandom završile neuspjehom. Američki je predsjednik više puta prijetio aneksijom nekoliko država i teritorija, uključujući Kanadu i Venezuelu, koje potencijalno smatra svojim 51. saveznom državom. Slične prijetnje uputio je i Panami i Kubi.



Njegov najnoviji navodni plan slijedi nakon kašnjenja u britanskom zakonodavstvu kojim bi se dovršio predavanje tog teritorija istočnoafričkoj državi Mauricijusu. Trump je u vrijeme najave tog sporazuma kojim se organizira britansko predavanje jurisdikcije nad Chagosom Mauricijusu nazvao "činom VELIKE GLUPOSTI".