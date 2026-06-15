Evo i Tunisa na suparničkoj polovici terena. Pokušavaju se probiti i u 16-erac. I bome evo i gola! Uzvraća Tunis i smanjuje na 1:2!. Zabio je Omar Rekik glavom nakon odličnog ubačaja Mejbrija s desne strane. Svaka čast!
Baš su zločesti ti Šveđani, opet su prijetili suparničkom vrataru, srećom po Tunis ovog puta se njihova mreža nije zatresla...
Tunižani ne uspijevaju zadržati loptu dulje od nekoliko trenutaka
Šveđani opet prijete, ovog puta nakon kornera, ali lopta je ipak završila u autu. Ali, i dalje u švedskom posjedu.
Švedska je ponovno zabila i povećala vodstvo na 2:0! Pogodak je postigao Alexander Isak nakon brze kontre i preciznog udarca u završnici. Tunižani su prije toga pokušali skuhati dobru šansu na rubu šesnaesterca, ali izgubili su loptu. Šveđani su brzo prešli u napad, Isak je brzo projurio po lijevom boku, a onda precizno plasirao loptu u donji desni kut. Bravo Isak, bravo Švedska. Hoće li tako i nastaviti?
Nakon prvih 25 minuta igre, Šveđani i dalje kontroliraju igru, prema Fifinoj statistici drže posjed lopte 62 posto vremena, a Tunižani samo 30 posto, dok je 8 posto dvojbenog posjeda
U tijeku je prva hidratacijska pauza na utakmici
Saad je s nekih 20 metara pokušao zaprijetiti švedskom vrataru snažnim projektilom, ali ništa od toga, bio je neprecizan pa opasnosti nije ni bilo
Tunis se našao u dobroj prilici pred švedskim vratima, ali na kraju nisu iskoristili šansu nakon nekoliko neizvjesnih trenutaka, a označeno je i zaleđe
Ayari vuče korijene i iz Tunisa pa nije pretjerano slavio pogodak. Njegov otac rođen je i odrastao u Tunisu. „Poznajem njega i njegova brata“, nedavno je rekao izbornik Tunisa Sabri Lamouchi. „Donio je odluku, imam puno poštovanja prema tome i on je vrlo dobar igrač. Nakon utakmice mu želimo puno sreće, ali to je tek nakon utakmice.“
Švedska izgleda dominantnija odmah na početku utakmice. I evo ga gooooooooooool! Šveđani su poveli već u 7. minuti. Pogodak je postigao Yasin Ayari koji je izvrsno raspalio po lopti i pogodio gore desno u mrežu
Viktor je u švedskom brzom proboju po terenu isprobao i svoj opasan udarac prema golu
Valery iz Tunisa je skrivio prekršaj
Počela je utakmica
Utakmicu možete gledati u prijenosu na HRT-u 2.
ŠVEDSKA: Nordfeldt; Lindelöf ©, Hien, Lagerbielke; Bernhardsson, Ayari, Karlström, Gudmundsson; Nygren; Isak, Gyökeres
TUNIS: Chamakh; Abdi, Talbi, Rekik, Valery; Skhiri ©, Khedira; Ben Hamida, Mejbri, Slimane; Saad
U Meksiku u skupini F Svjetskog nogometnog prvenstva igraju Švedska i Tunis. Ranije su u ovoj skupini Nizozemska i Japan u uzbudljivoj utakmici odigrali 2:2 u Dallasu. Sada se Svjetsko prvenstvo ponovno seli južno od američke granice, na prekrasni stadion Monterrey.
Tunis je bio jedna od samo nekoliko reprezentacija koje su prošle kvalifikacije bez primljenog gola, uz Obalu Bjelokosti i Englesku. Ipak, unatoč tome, promijenili su izbornika nakon što su kvalifikacije već bile završene zbog razočaravajućeg nastupa na AFCON-u ranije ove godine, a bivši menadžer Nottingham Foresta Sabri Lamouchi preuzeo je momčad u siječnju.
Lamouchi je odradio tek četiri utakmice kao izbornik, a rezultati su bili mješoviti: pobjeda 1-0 protiv Haitija, remi bez golova s Kanadom, poraz 1-0 od Austrije koja je igrala s igračem manje, te – ovaj put s Tunisom s igračem manje – težak poraz 5-0 od Belgije. Tunis nema puno poznatih imena, pa se nadaju da bi bivši igrač Manchester Uniteda Hannibal Mejbri mogao donijeti malo kvalitete na poziciji “desetke”.
Obrana Tunisa bi mogla imati puno posla protiv potencijalnog švedskog napadačkog dvojca Alexandera Isaka i Viktora Gyökeresa.
Ali ni Švedskoj stvari nisu nimalo jednostavne. Bizarno, nisu pobijedili niti jednu od šest utakmica u kvalifikacijskoj skupini, ali su dobili “drugu šansu” zahvaljujući svom nastupu u Ligi nacija.
Švedska je potom angažirala Grahama Pottera za doigravanje, a bivši trener Brightona i Chelseaja napokon ih je pokrenuo: zabili su tri gola Ukrajini i Poljskoj i tako izborili plasman na ovogodišnji turnir.
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