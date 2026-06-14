Valentina Miletić i Tihana Nemčić Bojić na HRT-u napravile nešto što nikada prije nije viđeno

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u nogometu donijelo je povijesni trenutak u programu Hrvatske radiotelevizije. Tijekom sinoćnje analize na poluvremenu utakmice između Katara i Švicarske u studiju su zajedno komentirale voditeljica Valentina Miletić i stručna komentatorica Tihana Nemčić Bojić. To je prvi put u povijesti da su na HRT-u analizu utakmice Mundijala vodile dvije žene.

Valentina Miletić dugogodišnja je novinarka i voditeljica, a radi na MAXSportu gdje se prvenstveno bavi HNL-om. HRT ju je za SP privremeno angažirao kao voditeljicu uz Marka Šapita.

Tihana Nemčić Bojić u ženskom je nogometu jako dugo, gotovo 30 godina. Profesorica jena Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a HRT ju je bio angažirao i tijekom Europskog prvenstva 2024. godine.

HRT je za SP okupio tim vrhunskih profesionalaca koji će raditi na ovom važnom sportskom događaju. "Kao što Zlatko Dalić radi reprezentaciju nogometaša, tako je i HRT, s obzirom na opseg i veličinu projekta, morao ići u, sportskim rječnikom, pojačanja", rekao je Stjepan Balog, rukovoditelj HRT-ovog Odjela Sport. Dodao je kako je HRT za ovo prvenstvo napravio reprezentaciju komentatora, reprezentaciju studijskih gostiju i analitičara te reprezentaciju voditelja, što obećava vrhunski program tijekom cijelog trajanja prvenstva.

"Angažirali smo Valentinu Miletić, koja je zaštitni znak nogometa u Hrvatskoj, a što se tiče komentatora, popunili smo svoje redove s kolegama s različitih televizijskih postaja. S Arene Sport smo uzeli Tonija Živkovića i Marija Glavana, sa Sport kluba tu su nam Ivan Hodoba i Zoran Grgić, tu je i Željko Vela, Andrija Cmrečnjak. Također, tu je i kolega s radija Marko Šivak", rekao je Balog, predstavljajući HRT-ovu voditeljsko-komentatorsku reprezentaciju.