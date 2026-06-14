Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRVI PUT IKAD

Valentina Miletić i Tihana Nemčić Bojić na HRT-u napravile nešto što nikada prije nije viđeno

Šibenik: Valentina Miletić ispred stadiona prije susreta Šibenika i Hajduka
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
14.06.2026.
u 09:59

Valentina Miletić dugogodišnja je novinarka i voditeljica, a radi na MAXSportu gdje se prvenstveno bavi HNL-om. HRT ju je za SP privremeno angažirao kao voditeljicu uz Marka Šapita.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u nogometu donijelo je povijesni trenutak u programu Hrvatske radiotelevizije. Tijekom sinoćnje analize na poluvremenu utakmice između Katara i Švicarske u studiju su zajedno komentirale voditeljica Valentina Miletić i stručna komentatorica Tihana Nemčić Bojić.  To je prvi put u povijesti da su na HRT-u analizu utakmice Mundijala vodile dvije žene.

Valentina Miletić dugogodišnja je novinarka i voditeljica, a radi na MAXSportu gdje se prvenstveno bavi HNL-om. HRT ju je za SP privremeno angažirao kao voditeljicu uz Marka Šapita.

Tihana Nemčić Bojić u ženskom je nogometu jako dugo, gotovo 30 godina. Profesorica jena Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a HRT ju je bio angažirao i tijekom Europskog prvenstva 2024. godine. 

HRT je za SP okupio tim vrhunskih profesionalaca koji će raditi na ovom važnom sportskom događaju. "Kao što Zlatko Dalić radi reprezentaciju nogometaša, tako je i HRT, s obzirom na opseg i veličinu projekta, morao ići u, sportskim rječnikom, pojačanja", rekao je Stjepan Balog, rukovoditelj HRT-ovog Odjela Sport. Dodao je kako je HRT za ovo prvenstvo napravio reprezentaciju komentatora, reprezentaciju studijskih gostiju i analitičara te reprezentaciju voditelja, što obećava vrhunski program tijekom cijelog trajanja prvenstva.

"Angažirali smo Valentinu Miletić, koja je zaštitni znak nogometa u Hrvatskoj, a što se tiče komentatora, popunili smo svoje redove s kolegama s različitih televizijskih postaja. S Arene Sport smo uzeli Tonija Živkovića i Marija Glavana, sa Sport kluba tu su nam Ivan Hodoba i Zoran Grgić, tu je i Željko Vela, Andrija Cmrečnjak. Također, tu je i kolega s radija Marko Šivak", rekao je Balog, predstavljajući HRT-ovu voditeljsko-komentatorsku reprezentaciju.

Ključne riječi
Tihana Nemčić Bojić Valentina Miletić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!