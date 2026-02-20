Amerikanac u Splitu: Volim vašu kulturu i ljude. Imate snažnu vjeru i poštujete obitelj

Ponajbolji, ako ne i najbolji ovosezonski igrač splitskog Hajduka, 21-godišnji Amerikanac litavskih korijena Rokas Pukštas otvoreno je podijelio svoja razmišljanja o brojnim temama u mini-dokumentarcu 'Snaga uma' koji je objavljen na društvenim mrežama Hajduka.



- Kad sam bio mlađi, bavio sam se mnogim sportovima. Moji roditelji su uvijek bili uključeni. Igrao sam košarku, bavio se atletikom, igrao nogomet s ocem, igrao tenis. Dakle, odrastao sam u vrlo aktivnoj obitelji. Odabrao sam nogomet zato što je to bio očev omiljeni sport i on me gurao naprijed, a ja sam vidio da me motivira vlastiti napredak. Bio sam bolji od igrača oko sebe, pa me to motiviralo da postanem još bolji. Moja obitelj je imala veliki utjecaj na mene - započeo je Pukštas.

- Došao sam ovdje u ljeto 2020. godine, već sam bio daleko od obitelji. U tom trenutku, preselio sam se s 13 godina, tako da to nije bila prevelika žrtva. Moj tadašnji trener, Mislav Karoglan, imao je ogroman utjecaj na mene. Ostajao je sa mnom nakon treninga, stvarno je želio da napredujem, pa sam uvijek imao posebnu povezanost s njim i olakšao mi je prijelaz na samom početku. Stipe Zubanović mi je bio prvi prijatelj u klubu. Pomogao mi je u prilagodbi i bio je stvarno dobar čovjek- Volim ovaj grad, volim vrijeme ovdje. Mojoj obitelji se sviđa, mojoj djevojci se sviđa. Jednostavno je nevjerojatno mjesto za život. Volim vašu kulturu, ljude. Imate snažnu vjeru, poštujete obitelj. Vrlo je sigurno i jednostavno je sjajno mjesto za život.- Na početku sam bio jako nervozan i mislim da je energija navijača dala energiju meni i cijeloj momčadi. Igrati pred punim tribinama, pred Torcidom, nevjerojatan je osjećaj, posebno jer to nikada nisam doživio u Americi.

- Stvarno sam puno naučio od Livaje. Njegova kvaliteta, vidjeti kako prima loptu, njegov prvi dodir koji ga vodi u sljedeću akciju. To su detalji koji odvajaju prosječnog igrača od igrača svjetske klase. Imati takve igrače oko sebe je nevjerojatno za mladog igrača poput mene.Pukštas je za prvu momčad Hajduka debitirao 2022. godine, a od tada je upisao 117 nastupa za prvu momčad, uz učinak od 19 golova i osam asistencija. Ove sezone Pukštas igra posebno dobro, a ima učinak od šest golova i tri asistencije u 21 nastupu. Posebno se ističe po svojem učinku u duelima, po kojem je jedan od najboljih U-21 igrača u profesionalnom nogometu.