FOTO Snijeg prekinuo utakmicu Vukovara i Slavena: Evo kako su na kraju riješili problem

Nogometaši Vukovara i Slaven Belupa odigralu su neriješeno, 2:2, u prvoj utakmici 23. kola HNL-a na stadionu Gradski Vrt u Osijeku. Gosti iz Koprivnice poveli su s 0:2 golovima Leonarda Žute u 11. i Josipa Mitrovića u 36. minuti. Bod za domaću momčad osigurao je Jakov Puljić dvama pogotcima iz jedanaesteraca. Prvo je precizan s bijele točke bio u 41., a potom i u 82. minuti.

Prvu utakmicu novog HNL vikenda, osim rezultata, obilježile su i vremenske nepogode. Susret je prekinut u 72. minuti zbog snijega koji je zatrpao travnjak. Na početku od 18 sati sve je bilo u redu, ali kako je vrijeme odmicalo postajalo je sve hladnije i snježni pokrivač prekrio je linije na stadionu.

Kako bi se susret mogao odigrati, linije terena moraju biti vidljive tako da su djelatnici na stadionu metlama i puhačima lišća čistili snijeg s terena kako bi utakmica mogla biti završena. Još jedan slični susret viđen je danas u Varaždinu gdje je istoimeni klub dijelio navijačima besplatne ulaznice za nedjeljnu utakmicu s Dinamom kako bi pomogli u čišćenju terena.