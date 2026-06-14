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VL
Autor
Večernji.hr
NIZOZEMSKA - JAPAN

UŽIVO Oprezna utakmica na obje strane, počelo je drugo poluvrijeme

FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Japan
Jerome Miron/REUTERS
14.06.2026. u 23:06
Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na portalu Večernji.hr
Nizozemska
0-0
Japan
1. kolo SP-a, 22:00, Arlington, Texas
50'

Bit će slobodan udarac za Nizozemsku iz lijevog kuta.

46'

Počelo je drugo poluvrijeme.

Poluvrijeme
45' (Poluvrijeme)

Kraj 1. poluvremena.

Nadoknada
45' (Nadoknada)

Igrati će se još 3 minute sučeve nadoknade.

43'

Evo prve ozbiljne prilike Japana. Sjajno je loptu primio Nakamura na 15-ak metara i pucao, no lopta je otišla tik uz lijevu stativu.

36'

Cody Gakpo se našao na odbijancu unutar protivničkog šesnaesterca, no nije uspio zahvatiti loptu kako treba, te je ona otišla visoko preko gola.

34'

Dobro je glavom pucao Donyell Malen nakon ubačaja iz kornera, no Suzuki mu još jednom sjajno brani udarac.

30'

Gakpo je ubacio s lijeve strane u šesnaesterac, no Dumfries ju nije uspio iskontrolirati kako treba.

28'

Ito je pucao s nekih 25 metara, no nije bio precizan te je lopta otišla daleko preko gola.

15'

Shogo Taniguchi poslao je oštru prizemnu loptu u peterac, no obrana je to očistila ispred Maede.

10'

Nizozemska izmjenjuje kratka dodavanja na svojoj polovici.

3'

Kakva prilika za Nizozemsku. Malen se sjajno okrenuo i pucao po golu, ali Suzuki sjajno brani.

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica.

SASTAVI:

Nizozemska: Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries - F. De Jong, Gravenberch, Reijnders - Malen, Summerville, Gakpo

Japan: Suzuki - Taniguchi, Watanabe, Ito - Kamada, Nakamura, Sano, Maeda, Doan, Kubo - Ueda

Nizozemska i Japan igraju prvu utakmicu skupine F, večeras od 22:00 u Arlingtonu. Ovo će prema prognozama definitivno biti najkompetitivnija i najkvalitetnija utakmica Svjetskog prvenstva do sad. U skupini F su još, osim Nizozemske i Japana, Švedska i Tunis.

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