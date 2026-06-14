UŽIVO Oprezna utakmica na obje strane, počelo je drugo poluvrijeme

PADAJU REKORDI

Curacao doživio katastrofu kao Brazil 2014. godine, a Njemačka se upisala u povijest SP-a

Kad je Felix Nmecha u 6. minuti doveo Nijemce u vodstvo, već su se počele gledati statistike o rekordnim pobjedama na svjetskim prvenstvima. No, unatoč brzom 'nokdaunu', momčadi pod vodstvom 78-godišnjeg Dicka Advocaata moral nije bio narušen. Takav stav im se isplatio u 21. minuti, kad su šokirali sve koji su u tom trenutku gladali utakmicu, uključujući i svoje navijače