UŽIVO Oprezna utakmica na obje strane, počelo je drugo poluvrijeme

Bit će slobodan udarac za Nizozemsku iz lijevog kuta.
Počelo je drugo poluvrijeme.
Kraj 1. poluvremena.
Igrati će se još 3 minute sučeve nadoknade.
Evo prve ozbiljne prilike Japana. Sjajno je loptu primio Nakamura na 15-ak metara i pucao, no lopta je otišla tik uz lijevu stativu.
Cody Gakpo se našao na odbijancu unutar protivničkog šesnaesterca, no nije uspio zahvatiti loptu kako treba, te je ona otišla visoko preko gola.
Dobro je glavom pucao Donyell Malen nakon ubačaja iz kornera, no Suzuki mu još jednom sjajno brani udarac.
Gakpo je ubacio s lijeve strane u šesnaesterac, no Dumfries ju nije uspio iskontrolirati kako treba.
Ito je pucao s nekih 25 metara, no nije bio precizan te je lopta otišla daleko preko gola.
Shogo Taniguchi poslao je oštru prizemnu loptu u peterac, no obrana je to očistila ispred Maede.
Nizozemska izmjenjuje kratka dodavanja na svojoj polovici.
Kakva prilika za Nizozemsku. Malen se sjajno okrenuo i pucao po golu, ali Suzuki sjajno brani.
Počela je utakmica.
SASTAVI:
Nizozemska: Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries - F. De Jong, Gravenberch, Reijnders - Malen, Summerville, Gakpo
Japan: Suzuki - Taniguchi, Watanabe, Ito - Kamada, Nakamura, Sano, Maeda, Doan, Kubo - Ueda
Nizozemska i Japan igraju prvu utakmicu skupine F, večeras od 22:00 u Arlingtonu. Ovo će prema prognozama definitivno biti najkompetitivnija i najkvalitetnija utakmica Svjetskog prvenstva do sad. U skupini F su još, osim Nizozemske i Japana, Švedska i Tunis.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
VIDEO Poginuli Česi? Pojavila se snimka s mjesta strašne pomorske nesreće: 'Udario je u nju, potonula je!
VIDEO Pogledajte novi spot za Hrvatsku, Malkovich ne bi kod nas, a onda pita: 'Želite znati kakvi su to ljudi?'
Vedrana Rudan otkrila najbolji poklon koji je dobila u životu: 'Muž je kupio dok sam bila u bolnici'
VIDEO Marija Šerifović završila u bolnici: 'Nikada nisam osjetila ovoliku bol, nikada u životu'
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
UŽIVO OD 23.15 Sučić i Ćaleta-Car govore o Engleskoj i pripremama u Alexandriji
Prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
Curacao doživio katastrofu kao Brazil 2014. godine, a Njemačka se upisala u povijest SP-a
Kad je Felix Nmecha u 6. minuti doveo Nijemce u vodstvo, već su se počele gledati statistike o rekordnim pobjedama na svjetskim prvenstvima. No, unatoč brzom 'nokdaunu', momčadi pod vodstvom 78-godišnjeg Dicka Advocaata moral nije bio narušen. Takav stav im se isplatio u 21. minuti, kad su šokirali sve koji su u tom trenutku gladali utakmicu, uključujući i svoje navijače
Njemačka utrpala 7 komada Curacau te uvjerljivo otvorila prvenstvo
Njemačka je otvorila Svjetsko prvenstvo dominantnom pobjedom nad slabašnim Curacaom, a pogotke za Nijemce zabilo je čak 6 različitih igrača.
Predsjednik Uefe Čeferin razljutio sudionike SP-a, dobio je odgovor kojeg će dugo pamtiti
Posebno su naglasili da je za reprezentacije poput Zelenortskih Otoka, Curaçaa i Uzbekistana plasman na svjetsko prvenstvo povijesno postignuće i ostvarenje sna generacija navijača
Hrvati pohrlili na SP u SAD unatoč cijenama od 4000 eura: 'Sve smo rasprodali'
Jedna od putničkih agencija je M travel iz Zagreba koja je organizirala vođenu turu po SAD-u u sklopu SP-a u kojoj su spojili razgledavanje određenih atrakcija i obilaske gradova s gledanjem nogometnih susreta
Senzacija u SAD-u! Pogledajte kako je najmanja država na SP-u šokirala giganta
Podsjetimo Curacao je karipski otok s tek 156.000 stanovnika i samim time najmanja država koja se ikada kvalificirala na svjetsko prvenstvo, a njihov povijesni, prvi pogodak na SP-ima postigao je 22-godišnji nogometaš Livano Comenencia
Drama nakon kontroverzne odluke na SP-u: Legenda optužila Fifu za diktaturu
'To je kao diktatura. Iskreno, ovo je diktatorski', rekao je Neville u ljutitom ispadu. 'Pomisao da te dokaze drže za sebe i ne pokazuju ih navijačima zemalja koje igraju na turniru. To je apsolutno smiješno.'
Hrvatska protiv Engleske: Zašto se himne neće izvoditi uživo na otvaranju utakmice?
Nakon što su na utakmicama Meksika, Kanade i SAD-a himne izvođene uživo s odabranim glazbenicima, postavilo se pitanje hoće li i na utakmici Hrvatske biti isti slučaj?
Svi u skupini imaju po bod uz istu gol razliku, ali je BiH posljednja. Evo zbog čega
Razlog leži u fair-play kriteriju, koji se primjenjuje kada su momčadi izjednačene po osnovnim statističkim pokazateljima. Švicarska je u dosadašnjem dijelu natjecanja zaradila samo jedan žuti karton, najmanje od svih reprezentacija u skupini, pa drži vrh ljestvice.