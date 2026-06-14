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Iranska reprezentacija stigla u Los Angeles: 'Brate Irane, nikada nećeš hodati sam'

FIFA World Cup 2026 - Iran leave Tijuana hotel ahead of first World Cup match
VICTOR MEDINA/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.06.2026.
u 23:33

Nakon toplog ispraćaja iz meksičke Tijuane, gdje im se nalazi trening kamp, po slijetanju u Los Angeles dočekali su ih prosvjednici koji traže rušenje aktualnog režima i uvođenje demokracije u Iranu

Iranska nogometna reprezentacija doputovala je u nedjelju u Los Angeles gdje će u ponedjeljak odigrati susret 1. kola skupine G na Svjetskom prvenstvu protiv Novog Zelanda.

Nakon toplog ispraćaja iz meksičke Tijuane, gdje im se nalazi trening kamp, po slijetanju u Los Angeles dočekali su ih prosvjednici koji traže rušenje aktualnog režima i uvođenje demokracije u Iranu.

U Tijuani su brojni navijači iranske reprezentacije ovacijama ispratili reprezentativce iz kampa, a veliki broj igrača i pratećeg osoblja svojim je mobitelima snimao taj događaj.

"Irane, nikada nećeš hodati sam. Meksiko je uz tebe" i "Brate Irane, ti si sada Meksički", uzvikivali su okupljeni na ispraćaju reprezentacije iz Tijuane.

Po dolasku u SAD, iransku je delegaciju dočekala potpuno druga slika.

"Ne šahu - ne mulama u Iranu - Promjena režima Irancima", stajalo je na transparentima koje su nosili prosvjednici u losanđeleskom predgrađu Inglewoodu gdje se nalazi stadion na kojem će se odigrati susret Irana i Novog Zelanda.

"Taj režim svoje vlastite ljude drži kao taoce", kazao je jedan od prosvjednika, 56-godišnji Mojgan Ramezani.

"Nadamo se kako će zapadni svijet nekako učiniti nešto više od pukog osuđivanja režima i napokon ga dokrajčiti", dodao je 70-godišnji Hassan Haddadi.

Tijekom boravka na američkom tlu, iranska delegacija imat će pratnju velikog broja pripadnika osiguranja.

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Ključne riječi
Meksiko SP 2026. Iran

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