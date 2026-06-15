Obala Bjelokosti - Ekvador 1:0 - Diallo u 90. minuti osigurao pobjedu

U susretu 1. kola skupine E Svjetskog nogometnog prvenstva Obala Bjelokosti je u Philadelphiji svladala Ekvador sa 1-0 (0-0). Jedini pogodak na utakmici postigao je Amad Diallo u 90. minuti susreta. Bio je to dvoboj dvije podjednake momčadi u kojem je u samoj završnici više sreće imala afrička reprezentacija.

Tijekom prvog poluvremena Ekvador je dva puta pogađao gredu, u 24. minuti Yeboaha su centmetri dijelili od gola, a šest minuta potom i Mindu. I početkom nastavka Ekvador je pogodio okvir gola, samo nekoliko sekundi po kretanju s centra vratnicu je zatresao Valencia. Gredu je u 52. minuti pogodio i napadač Obale Bjelokosti Wahi.

Kada se činilo kako su obje reprezentacije zadovoljne osvajanjem boda, u 90. minuti je Sidibe projurio po desnom krilu i ubacio prizemnu loptu na 15 metara gdje je natrčao odlični mladi veznjak Manchester Uniteda Diallo koji je preciznim udarcem svladao Galindeza. Ranije je u ovoj skupini Njemačka s uvjerljivih 7-1 svladala Curacao.

OBALA BJELOKOSTI - EKVADOR 1-0 (0-0)

Philadelphia, Gledatelja: 48.274

Sudac: Letexier (Francuska)

Strijelac: 1-0 Diallo (90)

OBALA BJELOKOSTI: Y. Fofana - Doue (Kossounou, 89), Singo, Agbadou, Konan - Diomande, Kessie, S. Fofana (Sangare, 77), Toure (Diallo, 56) - Pepe (Oulai, 77), Wahi (Bonny, 56)

EKVADOR: Galindez - Franco (Porozo, 62), Ordonez, Pacho, Hincapie - Yeboah (Preciado, 62), Caicedo, Vite, Minda (Angulo, 56) - Plata, Valencia (Rodriguez, 77)