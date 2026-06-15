VIDEO Išao sam do stadiona do kojeg su neki navijači morali plaćati i do 100 dolara samo za prijevoz

Uoči Svjetskog nogometnog prvenstva navijači su se iščuđavali nekim situacijama, a osim visokih "dinamičnih" cijena ulaznica, odjeknula su i poskupljenja cijena prijevoza prema stadionima. Posebno je iskočila odluka lokalnih vlasti u američkoj saveznoj državni New Jersey gdje je cijena lokalnog vlaka koji vozi izravno do stadiona MetLife (tijekom SP-a zove se New York/New Jersey stadion) s 12.90 dolara skočila na vrtoglavih 150 američkih dolara za povratnu kartu!

VIDEO: Išao sam do stadiona do kojeg je najskuplje doći na Svjetskom prvenstvu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U sljedećim tjednima mnogi su novinari europskih medija, pa čak i neki fanovi pokušavali naći rute koje bi zaobišle ovu najskuplju varijantu dolaska do tog stadiona. Neki su se čak zaputili i u opasnu varijantu pješačenja do tog stadiona sve iz New Yorka, odnosno Manhattana. Ovo se nikako ne preporučuje jer ta trasa dobrim dijelom nikako nije prigodna za pješačenje jer vas očekuju tuneli, rijeka, kilometri velikih autocesti i izostanak pješačkih staza i prilaznih cesta koje bi olakšale "posao" pješacima.

Foto: Danijel Lijović

Odlučio sam se uvjeriti u situaciju na terenu pa sam provjerio više opcija dolaska na ovaj stadion tijekom Svjetskog prvenstva. Uz meksički Azteca stadion ovo je najveći stadion na SP-u 2026. i prima preko 80.000 gledatelja. Ovdje će se igrati čak osam utakmica Svjetskog prvenstva, pet u fazi skupina i tri u nokaut fazi natjecanja. Prvo treba razlikovati dolazak do ovog stadiona na dan neke utakmice tijekom Svjetskog prvenstva i na dane kada se ne igra utakmica. Kada nema utakmice, raspored je manje više "normalan" i nema nabrijanih cijena.

Na dan utakmice, pak, stupa na snagu poseban režim cjelokupnog javnog prijevoza prema tom stadionu u East Rutherfordu i Meadowlandsu (šire područje na kojem se nalazi i stadion i obližnji šoping centar American Dream). Na MetLifeu sam bio na četiri utakmice američkog nogometa u posljednjih pet-šest godina i iz vlastitog iskustva mogu poručiti da je uvijek malo nezgodno doći do ovog stadiona, a ponekad još teže vratiti se u New York i na Manhattan ako od tamo dolazite. Često se i na dan NFL utakmica obustave dolasci na bliže autobusne postaje, pogotovo nakon utakmice, pa je potrebno pješačiti daleko i to po pješake vrlo nesigurnim stazama i cestama da biste uhvatili bus nazad. Taksiji su znali tražiti i po 200 dolara za prijevoz do Manhattana udaljenog 10-ak kilometara dalje.

Foto: Danijel Lijović

Postoji nekoliko lokalnih linija autobusa koje vas mogu prevesti veći dio puta, ali nijedna nije idealno. Također, tijekom ovog SP-a, New Jersey vlasti najavile su da se sve linije autobusa prekidaju 5 sati prije početka utakmica i tada morate birati neko skuplje rješenje dolaska. Čitajući detaljno sve te upute na njihovim web stranicama javnog prijevoza stvarao se dojam kao da se navijačima otežava način dolaska do stadiona, a ne olakšava...

Foto: Danijel Lijović

Foto: Danijel Lijović

Nakon brojnih kritika, cijene vlakova su nešto snižene pa one od 150 dolara nisu nikad ni zaživjele, ali i dalje stoje skupih 98 američkih dolara za povratnu kartu. Puno je tih karata od kapaciteta od 40.000 mjesta po utakmici (pola kapaciteta stadiona) ostalo neprodano jer su se navijači snašli. Naime, iz New Yorka su uvedene posebne shuttle busne linije koje su prvotno najavljivane po cijenama od 80 američkih dolara, da bi na kraju bile po 20 dolara, što je i dalje puno prihvatljivije od puno skuplje vlaka.

Foto: Danijel Lijović

Za vrijeme utakmica SP-a većina parkirališnog prostora je zapravo zatvorena i zapečaćena i većinom su navijači morali dolaziti baš javnim prijevozom, za razliku od NFL utakmica kada su ispunjene vozilima i štandovima hrane za "tailgate" partije što je zapravo ritual domaćih navijača prije svake NFL utakmice kada se satima prije početka utakmice zabavljaju na tim prostorima. Ovdje toga nema, nego je sva zabava oko stadiona ograničena na nekoliko manjih navijačkih zona. Čak su i na stadionu zapečaćena većina redovnih prodajnih štandova s hranom i pićima i nudila se samo ograničena ponuda u odnosu kako to inače bude na NFL utakmicama.

Foto: Danijel Lijović

Iskoristio sam mogućnost da do stadiona dođem službenim FIFA-inim autobusom za medije, no i to je ispočetka krenulo s problemima jer su prvo pripremili samo jedan autobus koji je trebao ići i tamo i nazad što nije bilo dovoljno da preveze sve novinare. Ipak, kasnije je došlo još autobusa. Također, prvotno su novinari dobili informaciju da ne mogu koristiti te autobuse za novinare da bi otišli do stadiona, sve dok prvo fizički ne podignu svoje akreditacije, ali akreditacije su se ispočetka mogle podizati samo na - stadionu. Kasnije je Fifa ipak otvorila i jedan akreditacijski centar na Manhattanu pa se riješio i taj apsurd.

U svakom slučaju stadion New York/New Jersey bio je posve ispunjen za odličnu utakmicu između Brazila i Maroka, a Fifa je tijekom utakmice objavila da je stadion rasprodan i da se na stadionu nalazi 80,663 gledatelja. Većinom su to bili navijači u žutim majicama brazilske reprezentacije, ali bili su i veliki dijelovi stadiona u crvenim majicama Maroka.