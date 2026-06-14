Najavljen novi preokret: Nakon kiše i grmljavine, stiže toplinski val

Tjedan ispred nas započet ćemo s nestabilnim vremenom, ali kako se bude bližila srijeda, tako će se i vrijeme postupno stabilizirati.Ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj donijeti promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i mjestimice obilnije pljuskove. Tijekom poslijepodneva sa sjevera se očekuje postupno razvedravanje. Jutarnja temperatura kretat će se oko 14 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti između 18 i 21 stupnja.

Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će u prvom dijelu dana mjestimice biti izraženijih oborina, ponegdje praćenih grmljavinom. U drugom dijelu dana vrijeme će se smirivati, a razvedravanje će najprije zahvatiti sjeverne krajeve. Promjenjivo će biti i na zapadu zemlje. Pljuskovi s grmljavinom najizgledniji su u Gorskom kotaru, riječkom području i na sjeveru Istre. Navečer će jugo i južni vjetar postupno zamijeniti bura. Jutarnje temperature kretat će se od 11 stupnjeva u gorju do 21 stupnja na sjevernojadranskim otocima, dok će dnevne uz obalu dosezati između 24 i 28 stupnjeva, javlja HRT.

Za razliku od ostatka zemlje, u Dalmaciji će se zadržati sunčano i stabilno vrijeme. Uz umjereno jugo i jugozapadnjak temperature će se tijekom dana penjati do 30 stupnjeva, a slično vrijeme očekuje se i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će dnevne vrijednosti biti između 27 i 29 stupnjeva. Već tijekom noći na utorak očekuje se razvedravanje u cijeloj zemlji, pa će jutra biti svježija, a ponegdje je moguća i magla. Tijekom dana ponovno će biti toplije, no uz povremeni razvoj oblaka ponegdje su mogući lokalni pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije.

Meteorolozi najavljuju da će od srijede prevladavati sve sunčanije vrijeme, uz tek rijetke i kratkotrajne poslijepodnevne pljuskove. Temperature će ponovno prijeći 30 stupnjeva, a vrućina će zahvatiti cijelu zemlju. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, uz tek malu mogućnost lokalnih pljuskova u utorak, osobito na jugu. Od sredine tjedna temperature će biti u osjetnom porastu, a u Dalmaciji bi se u drugoj polovici tjedna mogle približiti i 35 stupnjeva. Prema trenutačnim prognozama, sunčano i vrlo toplo vrijeme trebalo bi se zadržati i tijekom vikenda, a meteorolozi ističu kako su prognoze za drugu polovicu tjedna zasad vrlo pouzdane.

Nakon nestabilnog početka tjedna i kiše koja će zahvatiti velik dio unutrašnjosti zemlje, prema sredini tjedna vrijeme će se postupno stabilizirati, a temperature će ponovno prijeći granicu od 30 stupnjeva. Meteorolozi najavljuju da bi u drugoj polovici tjedna diljem Hrvatske ponovno moglo biti vrlo vruće, a u dijelovima Dalmacije temperature bi se mogle približiti i 35 stupnjeva.

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