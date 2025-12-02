Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PREDSTAVLJEN PROGRAM

Giro d'Italia iduće godine počinje u Bugarskoj, 16. put da starta u inozemstvu

FILE PHOTO: Giro d'Italia - Stage 1 - Durazzo to Tirana
Florion Goga/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.12.2025.
u 15:01

"To je moderniji Giro s kraćim, ali zahtjevnijim etapama," sažeo je kultni direktor Gira Mauro Vegni, koji će se u veljači umiroviti u 66. godini nakon što je osmislio rutu za 31 izdanje "svoje" utrke.

Organizatori Giro d'Italia predstavili su u Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone u Rimu rutu 109. izdanja jedne od najprestižnijih biciklističkih utrka na svijetu.

Giro će startati 8. svibnja u Bugarskoj, a završiti 31. svibnja u Rimu. Na rasporedu je 21 etapa tijekom kojih će biciklisti ukupno prijeći 3.459 kilometara.

U Bugarskoj su prve tri etape, a potom će se biciklistička karavana preseliti na jug Italije, a zatim krenuti prema sjeveru.

Bit će to 16. puta u povijesti da Giro starta u inozemstvu.

"To je moderniji Giro s kraćim, ali zahtjevnijim etapama," sažeo je kultni direktor Gira Mauro Vegni, koji će se u veljači umiroviti u 66. godini nakon što je osmislio rutu za 31 izdanje "svoje" utrke.

Ove godine pobjedu je ostvario Britanac Simon Yates, a rekorderi su Talijani Alfredo Binda i Fausto Coppi, te Belgijanac Eddy Merckx sa po pet titula.
Ključne riječi
biciklizam Giro d'Italia

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja