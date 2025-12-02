Giro d'Italia iduće godine počinje u Bugarskoj, 16. put da starta u inozemstvu

Organizatori Giro d'Italia predstavili su u Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone u Rimu rutu 109. izdanja jedne od najprestižnijih biciklističkih utrka na svijetu.

Giro će startati 8. svibnja u Bugarskoj, a završiti 31. svibnja u Rimu. Na rasporedu je 21 etapa tijekom kojih će biciklisti ukupno prijeći 3.459 kilometara.

U Bugarskoj su prve tri etape, a potom će se biciklistička karavana preseliti na jug Italije, a zatim krenuti prema sjeveru.

Bit će to 16. puta u povijesti da Giro starta u inozemstvu.

"To je moderniji Giro s kraćim, ali zahtjevnijim etapama," sažeo je kultni direktor Gira Mauro Vegni, koji će se u veljači umiroviti u 66. godini nakon što je osmislio rutu za 31 izdanje "svoje" utrke.

Ove godine pobjedu je ostvario Britanac Simon Yates, a rekorderi su Talijani Alfredo Binda i Fausto Coppi, te Belgijanac Eddy Merckx sa po pet titula.