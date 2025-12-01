Naši Portali
BIVŠI IZBORNIK I IGRAČ

Bugarska legenda bori se s opakom bolesti: Obitelj traži pomoć za liječenje

VL
Autor
Večernji.hr
01.12.2025.
u 20:40

Za bugarsku reprezentaciju postigao je 14 pogodaka u 62 nastupa, a od 2011. do 2014. bio je i izbornik svoje zemlje

Ljuboslav Penev boluje od zloćudnog tumora bubrega pišu bugarski mediji. 59-godišnji bivši bugarski reprezentativac i izbornik trenutačno se nalazi u onkološkoj klinici u Njemačkoj gdje se liječi od raka, bolesti koju je jednom već pobijedio.

Bilo je to 1994. kada je bio član Valencije, a zbog liječenja od raka testisa propustio je nastup na Svjetskom prvenstvu 1994. gdje je njegova zemlja osvojila odlično četvrto mjesto u Sjedinjenim Američkim Državama. 

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Bugarski mediji pišu kako je u posljednje vrijeme naglo smršavio i kako mu je organizam iscrpljen te kako su zbog toga liječnici odlučili ne krenuti s kemoterapijom. Njegova obitelj je pak pokrenula humanitarnu akciju kako bi skupila financijska sredstva potrebna za liječenje.

- Jedna od najvećih legendi bori se za život. Ljuboslav Penev dao nam je pobjede, ponos i snagu, a mi mu sada moramo dati nadu. Molimo vas, stanimo rame uz rame i pružimo ruku čovjeku koji se nikada nije prestao davati za Bugarsku - piše u njihovoj objavi.

Najdublji trag kao igrač ostavio je u Valnciji za koju je postigao 85 pogodaka u 199 nastupa. 1996. zabio je 20 pogodaka u dresu Atleticu Madrida na putu prema dvostrukoj kruni. Igrao je i za CSKA Sofiju, Lokomotiv Plovdiv, Celtu Vigo i Compostelu. Za bugarsku reprezentaciju postigao je 14 pogodaka u 62 nastupa, a od 2011. do 2014. bio je i izbornik svoje zemlje.
