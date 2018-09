Gavranović: Bio je ovo ružan derbi. Hajrović: Sve je nekako bilo čudno...

I igrači Hajduka i Dinama (0:0) optužnicu za lošu utakmicu ispisali su vjetru. Kažu da im je bilo jako teško igrati, slagati akcije, imati nekakvu igru.

- Išli smo po sva tri boda, ali po ovom vjetru je bilo jako teško igrati. Očekivao sam da ćemo imati više prilika i golova, ali vjetar je utjecao na igru. Ovim bodom moraju biti zadovoljniji Dinamo jer smo mi ipak igrali kod kuće. Dinamo je opasan, ima dobre igrače, ali mi im nismo dozvolili da se razigraju – kazao je kapetan Hajduka Mijo Caktaš.

Svoj prvi derbi u dresu Hajduka igrao je i mladi Ante Palaversa.

- Da, prvi mi je i zadovoljan sam i svojom igrom, i igrom momčadi. Bili smo agresivni, tražili smo sva tri boda, ali igra nije bila baš sjajna. Mislili smo da će oni pokušati više igrati. Na kraju i jedni i drugi moramo biti zadovoljni, iako su i oni i mi željeli sva tri boda – kazao je mladi veznjak Hajduka.

Dinamovci su složni u tome da utakmica nije bila nimalo lijepa.

- Nekakva je to čudna utakmica bila, sve je nekako bilo čudno. Nije bilo lako igrati po ovom vjetru - kratko će ‘plavi’ Izet Hajrović.

- Bio je to jako ružan derbi, ali i vjetar je utjecao na igru. Nismo se snašli po takvom vremenu. To je djelovalo na nas. Ipak, mi smo kvalitetna momčad i to nije smjelo toliko utjecati na nas, nije nam to isprika jer bit će još utakmica na kojoj će biti vjetra. Bod je dobar, ali mi smo htjeli pobjedu. U svakoj utakmici HNL-a idemo na pobjedu i zato nisam zadovoljan remijem – komentirao je napadač Dinama Mario Gavranović koji nije briljirao kao ni velika većih svih današnjih aktera ove utakmice.

Nije bilo igrača kojeg treba izdvojiti po dobrom, nije sjajan bio ni sudac, a što tek reći o navijačima koji teško ozlijede vatrogasca, pa pogode nekakvim predmetom svojeg nogometaša...

No, Dinamo je s bodom zapravo dobio dodatni mir, sad se valja okrenuti Anderlechtu koji plavima slijedi u drugom kolu Europske lige (u četvrtak u Bruxellesu.)

- Sad tamo idemo tražiti pobjedu, znamo da su dobra momčad, ali mi imamo kvalitetu koja nam daje pravo na optimizam. Anderlecht u posljednje vrijeme ima nešto slabije rezultate, izgubio je prvu utakmicu u skupini, pokušat ćemo tamo napraviti korak prema prolasku skupine – dodao je Gavranović.

No, za to će plavi morati igrati puno, puno bolje nego u subotu u Poljudu, bez obzira na to što ih je ‘napala’ bura.

Vratar Dinama Dominik Livaković imao je problem s jednom loptom zbog bure, a posla zapravo nije imao, mogao se smrznuti na buri.

- Tu je jednu loptu je vjetar zaustavio. Ovo mi je zapravo jedna od najtežih utakmica, nisam imao posla, a onda nije lako zadržati koncentraciju, paziti na to kada će vjetar zaustaviti loptu, kada neće – pričao nam je svoj vratarska iskustva s jučerašnje poljudske bure Dominik Livaković.