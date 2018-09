Javio se ozlijeđeni vatrogasac: Od tog trenutka ne sjećam se ničega!

Derbi između Hajduka i Dinama na Poljudu ostao je u sjeni nemilih događaja koji nemaju veze s nogometom.

U glavu je za vrijeme utakmice kamenom pogođen igrač Hajduka Adam Gyurcso, a nastradao je vatrogasac, kojem su nastradali prsti nakon udara topovskog udara.

Ipak nije ostao bez dijela prsta, kako su fotografije sugerirale, no ozlijeđena su mu tri prsta, a nastadao je i sluh.

- Vidio sam je kako leži na podu. Gledao par sekundi i mislim u sebi: Nije se aktivirala, to je to! Pokupit ću je i baciti u kutiju. Uzeo sam je u ruke, napravio par koraka i trenutak prije nego ću je pustiti - eksplodirala je! Od tog trenutka više se ničega ne sjećam. Bio sam toliko zbunjen da sam do pola puta do bolnice imao kacigu i vizir na glavi. Ne znam je li me netko odveo i tko - rekao je za 24sata ozlijeđeni vatrogasac.

Vatrogasca su u Hitni prijem došli posjetiti gradonačelnik Andro Krstulović Opara, Hajdukov predsjednik Jasmin Huljaj te Ivan Kovačević, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Split.

- Tužan sam i nesretan, ne mogu vam sad ništa pametno reći osim da se ovo nije smjelo dogoditi - rekao je Kovačević.

>> Pogledajte i Bilićev put od Hajduka do Al Ittihada