Gattuso brani Kalinića: Nepravedno, Nikola to nije zaslužio!

Unatoč silnim potrošenim milijunima, Milan će vjerojatno i ovu sezonu ostati bez mjesta koje vode u Ligu prvaka. Šestoplasirana momčad Serie A u srijedu igra s Torinom, a u posljednje četiri prvenstvene utakmice oni nisu pobijedili te su uspjeli zabiti samo dva gola, piše Goal.

Jasno je da su i navijači, kojima se uoči početka sezone puno toga obećavalo, razočarani. Stoga ne čude zvižduci koji su se u nedjelju mogli čuti na San Siru tijekom utakmice s Napolijem.

Međutim, najviše kritika je već mjesecima upućeno hrvatskom napadaču Nikolu Kaliniću. Ovoga je puta u njegovu obranu stao i Gennaro Gattuso.

- Ako pogledate Kalinićevu izvedbu, imao je pet-šest nevjerojatnih poteza, pomogao nam je. Imao je zaista par dobrih dodira i jako se dobro kretao. U nogometu su kritike normalne, jer su kod napadača golovi ključni, ali bio sam ljutit zbog zvižduka, jer mi se čini da su nepravedni - rekao je Gattuso u najavi utakmice s Torinom pa je dodao:

- On to nije zaslužio. Najvažnije je da Kalinić ima potporu stručnog stožera, mene osobno i cijele momčadi. Mi ne zviždimo i ja sam sretan kako on radi.