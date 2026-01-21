Legendarni trener odustao od Fruka i krenuo po drugu zvijezdu HNL-a: Grci šalju bogatu ponudu za Jagušića

Trener grčkog Panathinaikosa, legendarni Španjolac i bivši prvak Europe s Liverpoolom, Rafael Benitez ozbiljno je zagrizao za mladog Adriana Jagušića doznaje tportal. Zeleni iz Atene jako su zainteresirani za 20-godišnjeg ofenzivnog veznjaka i žele ga dovesti već ove zime.

Prema pisanju istog medija, Benitez je osobno nazvao Jagušića i predstavio mu klupski projekt i plan za njegov razvoj. Grci bi ga doveli ove zime pa ostavili u Slaven Belupu na posudbi do kraja ove sezone pa bi se momčadi pridružio tek na ljeto. Koprivnički klub od tog bi posla zaradio šest i pol milijuna eura što bi bio najveći izlazni transfer u povijesti kluba.

Za Jagušića postoji interes i bundesligaških klubova Werdera iz Bremena i Leipziga, no oni još nisu poslali konkretne ponude kao što je to učinio Panathinaikos. Sigurno da i oni mogu licitirati i poslati financijski izdašniju ponudu, ali možda je zov legendarnog trenera dovoljan da najtalentiranijeg igrača HNL-a privuče u Atenu.

Panathinaikos se usko povezivalo i s najboljim igračem Rijeke Tonijem Frukom, no sada im je prva opcija Jagušić koji je i jeftiniji i četiri godine mlađi pa bi se u budućnosti mogao još skuplje prodati.