Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Trump održao govor
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HNL TRANSFERI

Legendarni trener odustao od Fruka i krenuo po drugu zvijezdu HNL-a: Grci šalju bogatu ponudu za Jagušića

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
21.01.2026.
u 18:38

Za Jagušića postoji interes i bundesligaških klubova Werdera iz Bremena i Leipziga, no oni još nisu poslali konkretne ponude

Trener grčkog Panathinaikosa, legendarni Španjolac i bivši prvak Europe s Liverpoolom, Rafael Benitez ozbiljno je zagrizao za mladog Adriana Jagušića doznaje tportal. Zeleni iz Atene jako su zainteresirani za 20-godišnjeg ofenzivnog veznjaka i žele ga dovesti već ove zime.

Prema pisanju istog medija, Benitez je osobno nazvao Jagušića i predstavio mu klupski projekt i plan za njegov razvoj. Grci bi ga doveli ove zime pa ostavili u Slaven Belupu na posudbi do kraja ove sezone pa bi se momčadi pridružio tek na ljeto. Koprivnički klub od tog bi posla zaradio šest i pol milijuna eura što bi bio najveći izlazni transfer u povijesti kluba.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj

Za Jagušića postoji interes i bundesligaških klubova Werdera iz Bremena i Leipziga, no oni još nisu poslali konkretne ponude kao što je to učinio Panathinaikos. Sigurno da i oni mogu licitirati i poslati financijski izdašniju ponudu, ali možda je zov legendarnog trenera dovoljan da najtalentiranijeg igrača HNL-a privuče u Atenu.

Panathinaikos se usko povezivalo i s najboljim igračem Rijeke Tonijem Frukom, no sada im je prva opcija Jagušić koji je i jeftiniji i četiri godine mlađi pa bi se u budućnosti mogao još skuplje prodati.
Ključne riječi
Toni Fruk Rafael Benitez Adriano Jagušić Panathinaikos

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!