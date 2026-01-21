Naši Portali
Trump održao govor
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
FUTSAL

Hrvatska nastup na Euru otvorila remijem protiv jednog od favorita

Hrvatska se nakon 24 godine plasirala na Svjetsko prvenstvo u futsalu
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
21.01.2026.
u 18:16

U drugom kolu Hrvatska će u nedjelju igrati protiv Gruzije. Utakmica je na rasporedu od 13 sati

Hrvatska futsalska reprezentacija otvorila je Europsko prvenstvo remijem, u dvoboju prvog kola skupine A u Rigi odigrala je 2-2 (1-2) protiv Francuske.

Hrvatska je povela golom Duje Kusture u 14. minuti, ali je izjednačenje uslijedilo vrlo brzo. U idućoj minuti Toure je bio strijelac za 1-1, dok je Francuska rezultat preokrenula prije odmora. U 17. minuti Guirio je pogodio za 2-1.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj

U nastavku susreta hrvatski su se igrači pokušavali vratiti i sve do 35. minute Francuzi su uspješno odbijali nalete igrača Marinka Mavrovića. Ipak, na ulasku u 35. minutu Kustura je postigao svoj drugi pogodak na ogledu i izjednačio na 2-2.

Do kraja susreta obje su reprezentacije mogle do trećeg pogotka i pobjede, ali rezultat se nije mijenjao i završilo je neodlučenim rezultatom.

U nastavku dana od 19 sati u skupini A će igrati domaćin Latvija i Gruzija.

U drugom kolu Hrvatska će u nedjelju igrati protiv Gruzije. Utakmica je na rasporedu od 13 sati.

Ključne riječi
Francuska Futsal Europsko prvenstvo hrvatska futsal reprezentacija futsal

