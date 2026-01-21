Igrači Manchester Cityja se nakon debakla odlučili iskupiti vlastitim navijačima

Nogometaši Manchester Cityja teško su poraženi na gostovanju u Norveškoj kod Bodo Glimta u sedmom kolu Lige prvaka. Domaćini su na poluvrijeme otišli s prednošću od 2:0 golovima Kaspera Hogha, a na 3:0 povisio je bivši igrač Milana Jens Peter Hauge u 58. minuti. Samo dvije minute kasnije, Rayan Cherki ublažio je poraz Građana i zabio za konačnih 3:1.

Ovaj poraz igračima Cityja stigao je kao novi hladan tuš nakon poraza u gradskom derbiju od Uniteda prošlog vikenda. Naravno da su njihovi navijači očekivali pobjedu, a njih 374 je i otputovalo u Norvešku kako bi gledalo utakmicu. Naravno da su ostali zatečeni rezultatom utakmice i igrom svoje momčadi, a igrači su im se za to odlučili i iskupiti.

Među sobom su prikupili 9 357 funtri potrebnih kako bi svim navijačima refundirali put od Manchestera do Norveške kao i ulaznice za utakmicu. Kapetani momčadi Ruben Dias, Erling Haaland i Bernardo Silva nakon ovog čina rekli su: "Naši navijači znače sve za nas. Svjesni smo koliko truda ulažu kad putuju diljem svijeta kako bi nas podržali i nikada to nećemo uzeti zdravo za gotovo. Oni su najbolji navijači na svijetu."

Naravno da je skupina Cityjevih navijača bila oduševljena ovim potezom svojih igrača iako su rekli kako nije bilo prevelike potrebe ni zahtjeva za povratom novca.