Na Maksimiru se dogodio nezabilježeni remont. Sve će vam biti jasno kad ovo vidite...

Usporedili smo tri Dinamova rostera kojima su raspolagali Dinamovi treneri u prvim europskim utakmicama u kalendarskoj godini; 2024. s Betisom, 2025. s Arsenalom i 2026. s rumunjskim FCSB-om (četvrtak, 21 sat).

Podaci su zapravo nevjerojatni i nikada viđeni u novijoj povijesti Dinama. Naime, trener Mario Kovačević koristio je u svojoj prvoj polusezoni u svim natjecanjima 27 igrača; od tih 27, prije dvije godine protiv Betisa u Sevilli (gdje je Dinamo pobijedio s 1:0) u zapisniku su bila samo sedmorica igrača iz današnjeg kadra (ili samo nepunih 26 posto): Nevistić, Theophile, Mišić, Hoxha, Zagorac, Vidović i Kulenović.

Tek jedan više, osmorica iz ovosezonskog kadra, kandidirala su za utakmicu s Arsenalom u siječnju prošle godine: Nevistić, Stojković, Kulenović, Filipović, Zagorac, Mišić, Hoxha i Cordoba. To znači da je u Dinamu danas ni 30 posto igrača koji su ovdje bili prije točno godinu dana. U Londonu je bio i Španjolac Torrente koji se tek oporavio i tek se treba nametnuti Kovačeviću.

Nije nevažan ni podatak kako je Kovačević treći Dinamov trener na počecima posljednje tri kalendarske godine: u 2024. plave je poveo Sergej Jakirović, a u 2025. godinu Fabio Cannavaro.

S obzirom na takve, gigantske razmjere rekonstrukcije Dinamove svlačionice, uoči utakmice s Rumunjima otvara se polemika: ima li Dinamo imperativ pobjede u toj utakmici, odnosno postoji li imperativ prolaska u eliminacijsku fazu? Podsjetimo, Dinamo je trenutačno na 25. mjestu Europske lige sa 7 bodova, jedno mjesto izvan kvote za plasman u eliminacije, a preostale su mu još dvije utakmice: 22. siječnja sa Steauom u Zagrebu i 29. siječnja u Herningu s Midtjyllandom.

Imperativ? Stručnjaci kažu da svakom novom treneru treba vrijeme da uigra i posloži momčad, a to Kovačevićevo vrijeme u Dinamu izgleda ovako: igrače je okupio u lipnju 2025. godine, dakle prije sedam mjeseci, u međuvremenu je imao dvoje pripreme, na kojima je ukupno odigrao sedam prijateljskih utakmica, te je u SuperSport HNL-u, Hrvatskom kupu i u Europskoj ligi nanizao još ukupno 26 utakmica. Sveukupno dakle: 33.

E sad, ima li Dinamo - s obzirom na sve nevedeno – na domaćem terenu imperativ pobijediti devetoplasiranu momčad rumunjskog prvenstva, odnosno momčad s 27. mjesta Europske lige – procijenite sami.

Kad smo već kod Europske lige, a imajući u vidu kako je Dinamo brz na okidaču s prodajama igrača (ekspresno prodan nadareni Jakirović za samo 2.5 milijuna eura, bili su spremni pustiti i Stojkovića za četiri milijuna), možda nije naodmet pozabaviti se i financijskim efektom eventualnog plasmana u eliminacijsku fazu.

Dinamo je do sada samo za plasman u grupnu fazu Europske lige priskrbio 4.31 milijuna eura, još 1.050 milijuna eura inkasirao je od dvije pobjede i remija, plasira li se između 9. i 16. mjesta zaradit će još 300.000, te još toliko za ulazak u eventualni plasman u play-off. Plasman u osminu finala jamčio bi još 1.75 milijuna eura. Vrijedi se potruditi, zar ne?

Pa i stoga što je Dinamo u posljednje četiri sezone u Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi (2018./2019., 2020./2021., 2021./2022. i 2023./2024.) svaki put u njima nastupio i u veljači. Ako su mogli Bjelica, Mamić, Krznar i Jakirović, zašto ne bi mogao i Kovačević?

Betis – Dinamo 0:1, 15. veljače 2024.

Sastav: Nevistić, Ristovski, Theophile, Bernauer, Perković, Bulat, Mišić, Kaneko, Baturina, Hoxha, Petković. Klupa: Zagorac, Klarin, Živković, Ogiwara, Kulenović, Halilović, Sučić, Vrbančić, Špikić, Vidović. Trener: Jakirović

Arsenal – Dinamo 3:0, 22. siječnja 2025.

Sastav: Nevistić, Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel, Ademi, Bernauer, Rog, Stojković, Kulenović, Baturina. Klupa: Filipović, Zagorac, Kačavenda, Pavić, Mišić, Baković, Ćutuk, Špikić, Hoxha, Mbuku, Cordoba, Pjaca.

Dinamo – FCSB, 22. siječnja 2026.

Mogući sastav: Filipović, Galešić, Dominguez, McKenna, Goda, Mišić, Zajc, Ljubičić, Topić, Beljo, Hoxha. Klupa: Zagorac, Nevistić, Mikić, Perez-Vinlöf, Theophile, Villar, Soldo, Mudražija, Vidović, Stojković, Varela, Kulenović.

U konkurenciji će ovoga proljeća još biti Tabinas, Valinčić, Bennacer, Bakrar, Lisica, Horvat...