Slavni nogometaš otkrio: Ne pjevam himnu jer poziva na rat

Karim Benzema jedan je od nogometaša koji ne pjeva nacionalnu himnu, a za Marcu je otkrio zašto je to tako.

- Ako slušate riječi Marseljeze, to nije ništa drugo nego poziv da se ide u rat, a to mi se uopće ne sviđa - rekao je Benzema, koji se osvrnuo i na kritike koje dobiva u Realu.

- Velike igrače uvijek kritiziraju, to prodaje novine. Ako odigram loše, nisu mi potrebne novine da bih to vidio. Uvijek dajem sve od sebe i ne zanima me što se piše.

Benzema je u Realu od 2009., a ove sezone u 38 utakmica zabio je devet golova uz 11 asistencija.